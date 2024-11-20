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İLBANK'tan Muğla ve Denizli'ye 121 Milyon Avroluk Altyapı Yatırımı

İLBANK, Muğla ve Denizli'de hayata geçirilen 121 milyon avroluk altyapı projelerini tamamlayarak şehirlerin çevresel altyapısını güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 11:08
İLBANK'tan Muğla ve Denizli'ye 121 Milyon Avroluk Altyapı Yatırımı

Muğla ve Denizli'de Sürdürülebilir Altyapı Yatırımları

İller Bankası Genel Müdürlüğü (İLBANK) ve Dünya Bankası ortaklığı ile yürütülen Sürdürülebilir Şehirler Projesi kapsamında önemli bir adım atıldı. Muğla ve Denizli'de tamamlanan çevresel altyapı çalışmaları, toplamda 121 milyon avro maliyetle hayata geçirildi.

Altyapı Çalışmalarının Amaçları

İLBANK, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak amacıyla, şehirlerde su ve atık yönetimi konusunda önemli projelere imza atıyor. İLBANK Genel Müdürü Recep Türk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şehirlerimize daha sağlıklı ve güçlü bir altyapı sistemi kazandırdık. Muğla ve Denizli illerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Muğla'daki Projeler

Muğla'daki yatırımlar kapsamında 225 kilometre kanalizasyon şebekesi ve günde 72 bin metreküp kapasiteli atık su arıtma tesisi inşa edildi. Bu projeler, Turgutreis AAT 1. Etap, Bodrum'daki kanalizasyon şebekesi ve Fethiye'deki çeşitli sıkıntıları çözmeyi hedefliyor. Yaklaşık 1 milyon 200 bin kişi, temiz ve sağlıklı su kullanımından faydalanacak.

Denizli'de Altyapı Güçlendirildi

Denizli'deki çalışmalarda ise 776 kilometre içme suyu şebekesi, 278 kilometre kanalizasyon hattı ve 76 kilometre yağmur suyu hattı inşa edildi. Proje, Anafartalar, Dokuzkavaklar ve diğer mahallelerde içme suyu ve kanalizasyon sistemlerinin rehabilitasyonunu da kapsıyor.

İLBANK, altyapı sorunlarının çözümü için ulusal ve uluslararası düzeyde projeler geliştirmeye devam ederken, sürdürülebilir şehirlerin inşası için gerekli kaynakları sağlama görevini üstleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası Genel Müdürlüğü...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası Genel Müdürlüğü (İLBANK) ve Dünya Bankası ortaklığı ile yürütülen "Sürdürülebilir Şehirler Projesi" kapsamında, Muğla ve Denizli'de başlatılan çevresel altyapı çalışmaları 121 milyon avro maliyetle tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası Genel Müdürlüğü...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası Genel Müdürlüğü (İLBANK) ve Dünya Bankası ortaklığı ile yürütülen "Sürdürülebilir Şehirler Projesi" kapsamında, Muğla ve Denizli'de başlatılan çevresel altyapı çalışmaları 121 milyon avro maliyetle tamamlandı.

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