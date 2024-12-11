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İLESAM Başkanı Parmaksız, Türkiye'de 750 Milyon Kitap Basıldığını Açıkladı

İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız, Türkiye'de bu yıl yaklaşık 750 milyon kitap basıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 01:34
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 01:34
İLESAM Başkanı Parmaksız, Türkiye'de 750 Milyon Kitap Basıldığını Açıkladı

İLESAM Genel Başkanı Parmaksız'dan Önemli Açıklamalar

Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) Genel Başkanı, şair ve yazar Mehmet Nuri Parmaksız, bu yıl Türkiye'de yaklaşık 750 milyon kitap basıldığını duyurdu. Parmaksız, açıklamalarını Ürdün'ün başkenti Amman'da, Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye'de Kitap ve Yayıncılık' konulu söyleşide yaptı.

Yıllık Kitap Sayısında Önemli Rakamlar

Parmaksız, Türkiye'de akademik yayınlar ve çocuk kitapları dahil olmak üzere bu yıl yaklaşık 450 milyon kitap basıldığını belirtti. Ayrıca, devletin bastırıp okullara dağıttığı yaklaşık 300 milyon ders kitabı ile birlikte toplam basım sayısının 750 milyonu bulduğunu ifade etti.

Telif Hakları ve Eserlerin Durumu

Türkiye'de telif haklarıyla ilgili de bilgi veren Parmaksız, Türk edebiyatına ait birçok eski eserin orijinalinin illegal yollarla Avrupa'ya kaçırıldığını dile getirdi. Son yıllarda bu eserlerin asıllarının Türkiye'ye getirilmesi için büyük çabalar sarf edildiğini vurgulayan Parmaksız, matbu eserlere sahip çıkmanın ne denli önemli olduğunu belirtti.

Yapay Zeka ve Edebiyat

Söyleşinin ikinci kısmında, dinleyicilerinin sorularını yanıtlayan Parmaksız, yapay zeka üzerinden yazılan metinleri insan eliyle yazılanlardan ayırt etmek için bir veri tabanına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Ayrıca, yazarların telif hakkı kazanamaması durumunda eserlerinin kendilerine maddi katkı sağlamadığını, bunun da yazım faaliyetlerini azalttığını belirtti.

Türk Edebiyatı ve Küçük Kütüphaneler

Dinleyicilere Türk edebiyatından şiir örnekleri sunan Parmaksız, kendi eserlerinden de bazı örnekler okudu. Edebiyatın yetenek gerektirdiğini, ancak yeteneğin geliştirilebileceğini dile getirerek katılımcılara bu alanda çaba harcamalarını tavsiye etti.

Söyleşinin ardından Parmaksız; konuklarla kitap basımı ve telif hakları konusunda görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkısıyla Türk edebiyatından 10 bin seçme eseri Ürdün'e getirerek Türkçe eğitim verilen yerlere küçük kütüphaneler kurduklarını duyurdu. Bu kapsamda TİKA Ürdün Koordinatörü Abdurrahman Soylu ile birlikte Amman Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Ensar Fırat'a bu eserlerin bir kısmı teslim edildi.

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