İletişim Başkanı Altun, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş ile Görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Güçlü toplum, güçlü ailelerle mümkündür" anlayışıyla, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla ilan edilen "Aile Yılı"na verdikleri önemi vurguladı.

Ailenin güçlendirilmesi adına yapılan her türlü faaliyete destek vermeye hazır olduklarını belirten Altun, "Bugün değerli Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile gerçekleştirdiğimiz verimli görüşme için kendilerine teşekkür ediyoruz. Güçlü ailelerle daha da güçlenecek ülkemizin 'Aile Yılı' kutlu olsun." ifadelerini kullandı.