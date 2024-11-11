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İletişim Başkanı Altun, Bakü'de İklim Krizine Dikkat Çekti: Sıfır Atık Projesi Öncü Rol Oynuyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Bakü'de iklim krizi toplantısında, Sıfır Atık Projesi'nin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 16:17
İletişim Başkanı Altun, Bakü'de İklim Krizine Dikkat Çekti: Sıfır Atık Projesi Öncü Rol Oynuyor

İletişim Başkanı Altun, Bakü'deki İklim Krizi Toplantısına Katıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "Küresel İklim Krizinde Stratejik İletişim" temalı yuvarlak masa toplantısına video mesajla katıldı.

Sıfır Atık Projesinin Önemi

Toplantıda konuşan Altun, Türkiye'nin çevre ve iklim değişikliği diplomasisindeki öncü rolünü ortaya koyan Sıfır Atık Projesi'nin, küresel işbirliği ve dayanışmayla başarıya ulaşacağını ifade etti. İklim krizinin günümüz ve geleceğimiz açısından kritik bir sorun olduğunu belirten Altun, sera gazı emisyonlarının bu krizin en önemli tehdit unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin Sıfır Emisyon Hedefi

Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2053 yılı itibarıyla net sıfır emisyon ilkesiyle Türkiye'nin konuyu ele aldığını hatırlatarak, Türkiye'nin dünya genelindeki toplam sera gazı emisyonunun yalnızca yüzde 1’ini ürettiğini ifade etti. Ayrıca 6 Ekim 2021'de Paris İklim Değişikliği Anlaşması’nı imzaladığını belirtti.

Yeşil Kalkınma ve Eğitim

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yeniden örgütlenmesi ve İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ile Eylem Planı'nın uygulamaya konulması, Türkiye'nin çevre politikalarında sağladığı ilerlemeler olarak öne çıktı. Altun, doğanın değerini bilen nesiller yetiştirilmesinin önemine dikkat çekerek, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma konusunda kararlılıklarını yineledi.

Toplantıda Ele Alınan Temalar

Toplantıda, sıfır atık çerçevesinde iklim kriziyle mücadelede özel ve kamu işbirliği, sürdürülebilir enerji ve kalkınma gibi konular tartışıldı. Ayrıca, iklim dezenformasyonuyla mücadele ve stratejik iletişimin önemi gibi başlıklar da toplantının ana gündem maddelerindendi.

Toplantı, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Washington Araştırma Direktörü Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat'ın moderatörlüğünde, İletişim Başkanlığı yetkilileri, akademisyenler ve çevre uzmanlarının katılımıyla gerçekleşti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de BM İklim...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) çerçevesinde "Küresel İklim Krizinde Stratejik İletişim" temalı yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de BM İklim...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) çerçevesinde "Küresel İklim Krizinde Stratejik İletişim" temalı yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

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