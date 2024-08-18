İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'e Sert Tepki

İletişim Başkanı Altun'dan Sert Açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Gazze'de bulunan TRT ekibine gerçekleştirdiği saldırıya yönelik sert bir şekilde kınama yaptı. Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda olayın ciddiyetine dikkat çekti.

TRT Ekiplerine Destek Mesajı

Altun, yaptığı açıklamada; "Gazze'de mezarlıklarda bile yer kalmadığını haberleştirmeye çalışırken, görevi başında olan TRT ekibinin İsrail keskin nişancıları tarafından doğrudan hedef alındığını duyuyoruz. Bu saldırıyı lanetliyorum. İsrail, sadece soykırım suçlarının değil, aynı zamanda Gazze'den dünyaya iletişim akışı sağlayan TRT ve diğer gazetecilere dönük saldırıların da hesabını mutlaka verecek. TRT muhabiri Sami Berhum başta olmak üzere, tüm TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.