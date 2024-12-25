DOLAR
35,2 0%
EURO
36,64 0,16%
ALTIN
2.963,67 -0,18%
BITCOIN
3.444.342,35 -0,57%

İletişim Başkanı Altun'dan Kazakistan Uçak Kazasında Hayatını Kaybedenler İçin Başsağlığı

Altun, Kazakistan'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 13:35
İletişim Başkanı Altun'dan Kazakistan Uçak Kazasında Hayatını Kaybedenler İçin Başsağlığı

İletişim Başkanı Altun'dan Duygusal Mesaj

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Havayollarına ait yolcu uçağının Kazakistan'da düşmesi sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Azerbaycan ve Kazakistan'a Taziye

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakü-Grozny seferini yapan bir yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında düşmesinden dolayı büyük üzüntü duyduk. Bu elim kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, kardeş Azerbaycan ve Kazakistan halkına başsağlığı diliyorum," ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir'de Cüneyt Çayı'nda Mahsur Kalan 2 Kişi Kurtarıldı
2
MHP, 'Sinema Yeşilçam' Kitabını Tanıttı
3
Ordu'da Zabıta Memuruna İdari Soruşturma: Pandemi Dönemi Tartışması
4
Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 700 Gram Eroin Ele Geçirildi
5
CHP MYK, Asgari Ücret Gündemiyle Olağanüstü Toplandı
6
Paşinyan'dan Kazakistan'daki Uçak Kazası İçin Taziye
7
Alanya'da Araç Kiralama Ofisine Silahlı Saldırı

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek