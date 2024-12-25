İletişim Başkanı Altun'dan Kazakistan Uçak Kazasında Hayatını Kaybedenler İçin Başsağlığı

İletişim Başkanı Altun'dan Duygusal Mesaj

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Havayollarına ait yolcu uçağının Kazakistan'da düşmesi sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Azerbaycan ve Kazakistan'a Taziye

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakü-Grozny seferini yapan bir yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında düşmesinden dolayı büyük üzüntü duyduk. Bu elim kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, kardeş Azerbaycan ve Kazakistan halkına başsağlığı diliyorum," ifadelerini kullandı.