DOLAR
36,1 0,07%
EURO
37,61 -0,18%
ALTIN
3.378,44 -0,37%
BITCOIN
3.465.932,57 1,06%

İletişim Başkanı Altun'dan Şehit Osman Oktay'ın Ailesine Taziye Mesajı

İletişim Başkanı Altun, Şehit Osman Oktay'ın ailesine üzerinde duygusal paylaşımda bulundu.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 15:46
İletişim Başkanı Altun'dan Şehit Osman Oktay'ın Ailesine Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 7 Şubat'ta bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay'ın ailesine başsağlığı diledi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine başsağlığı diliyoruz. Aziz milletimizin kahraman evlatlarının gayretiyle, son terörist de etkisiz hale getirilene kadar Türkiye'nin terörle mücadelesi devam edecektir." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Üsküdar'da Alışveriş Merkezinde Yangın Söndürüldü
2
Sinop'un Türkeli İlçesine İlk Doğal Gaz Verildi
3
Marmaris'te Motoryatta Yangın: 'Nefes' Kullanmaktan Men Edildi
4
CHP'li Aykut Kaya, Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Çağrıda Bulundu
5
Eskişehir'de Türkiye'nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi Buluşmaları Gerçekleşti
6
Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal'a Umman'dan Onur Nişanı
7
Fatih Şahin'den TÜSİAD'a Sert Tepki: ‘Vesayet Özlemleri Depreşmiş’

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!