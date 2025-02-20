İletişim Başkanı Altun'dan Suriye'nin Özgürlük Mücadelesine Destek

Suriye'nin Özgürlük Mücadelesine Tam Destek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Suriye'nin özgürlük mücadelesine destek vereceklerini vurguladı. Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, yeryüzündeki tüm mazlum coğrafyalarda hakkı üstün tutarak, adaleti tesis etmek için mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Rejim Zulmüne Dikkat Çekti

Altun, bir zamanlar tarih ve medeniyetin merkezi olan Suriye'nin Baas rejimi altında nasıl karanlığa mahkum edildiğini dile getirdi. Rejimin, Suriye halkına sadece kan, gözyaşı ve zulüm getirdiğini belirten Altun, baskı ve işkence ile ölüm hücrelerinin Suriyelilerin kaderi haline geldiğini vurguladı.

Suriye'deki Değişim ve Adalet Vurgusu

Altun, zindanlarda gün ışığını göremeyen çocukların ve şehirleri enkaza dönen mazlumların ahının arşa yükseldiğini ifade etti. "Ve nihayet, zulmün kaçınılmaz akıbeti gerçekleşti. Suriye'de, tarihin gördüğü en kanlı ve en zalim rejimlerinden biri olan Baas, çöktü," diyen Altun, yıkılan baskı düzeninin ardından Türkiye'nin özgürlük mücadelesinde Suriyelilerin yanında yer alarak, yeniden inşa sürecinde kararlılıkla destek olacağını söyledi.

Video ile Mesajını Güçlendirdi

Altun'un paylaşımında, Şam'da Baas rejimi yanlılarının lüks yaşamı ile zindanda işkence gören Suriye halkını karşılaştıran bir video yer aldı. Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesiyle, "Türkiye ve Türk milleti, dün olduğu gibi bugün de yarın da yanınızdadır. Hürriyet ve adalet mücadelenizde sizi yalnız bırakmadığımız gibi, kalkınma mücadelenizde de tüm imkanlarımızla destekleyeceğiz," ifadeleri dikkat çekiyor.

Bu açıklamalar ve içerikler, Suriye'deki özgürlük mücadelesinin önemine ve Türkiye'nin bu süreçteki kararlılığına dair güçlü bir mesaj niteliği taşıyor.