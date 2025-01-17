İletişim Başkanı Altun'dan TRT World Citizen Ödülleri Töreninde Güçlü Mesajlar

İletişim Başkanı Altun, TRT World Citizen Ödülleri Töreninde Konuştu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen TRT World Citizen Ödülleri programında önemli açıklamalarda bulundu. Altun, Türkiye'nin iç bütünlüğünü sağlatarak bölgede ve küresel alanda bir istikrar ihraç eden güçlü bir ülke konumunda olduğunu belirtti.

İyiliği Kurumsallaştırmak

Konuşmasında, TRT World Citizen inisiyatifinin iyiliği kurumsallaştırma amacı taşıdığını ifade eden Altun, günümüzde kötülüğün normalleştiği bir süreçten geçtiğimize dikkat çekti. Altun, bu bağlamda Nazi Almanyası döneminde ortaya atılan 'kötülüğün sıradanlaşması' kavramının günümüzde de geçerliliğini koruduğunu vurguladı.

Altun, İsrail'in Filistin'deki eylemlerini eleştirerek, “Bugün baktığımızda Filistin'deki soykırım, uluslararası sistem içinde adeta sıradanlaştırılmış durumda…” dedi.

Bireylerin Mücadelesi

Bu bağlamda Altun, bugün ödül verilen beş cesur bireyin, dünyadaki adaletsizliklere karşı gösterdikleri direnişin önemli bir örnek olduğunu aktararak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin insanlık adına mücadele ettiğini belirtti.

Medya Düzeninin Rolü

Altun, küresel medya düzeninin, 'hakikat krizine' sebep olduğuna ve iyilik adına mücadele edilecek bir alan olarak tanımlanması gerektiğini açıkladı. Medyanın, hakikat ve adalet için mücadelenin merkezi olması gerektiğini dile getiren Altun, TRT'nin yayın politikalarını bu eksende değerlendirdi.

İnsanı Yaşatmak Felsefesi

Altun, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” felsefesiyle hareket ettiklerini dile getirerek, insana yapılan her türlü iyiliğin, toplum için de faydalı olacağına vurgu yaptı.

Son olarak, bu programın gerçek kahramanların hikayelerini anlatma ve insan ilhamının somut tezahürü olarak büyük bir önem taşıdığına dikkat çekti ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "TRT World Citizen Ödülleri" programına katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "TRT World Citizen Ödülleri" programına katılarak konuşma yaptı.