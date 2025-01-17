İletişim Başkanı Altun'dan TRT World Citizen Ödülleri Töreninde Güçlü Mesajlar

Altun, Türkiye'nin istikrar sağlayarak bölgesine yönelik adalet mücadele ettiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 22:33
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 23:01
İletişim Başkanı Altun'dan TRT World Citizen Ödülleri Töreninde Güçlü Mesajlar

İletişim Başkanı Altun, TRT World Citizen Ödülleri Töreninde Konuştu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen TRT World Citizen Ödülleri programında önemli açıklamalarda bulundu. Altun, Türkiye'nin iç bütünlüğünü sağlatarak bölgede ve küresel alanda bir istikrar ihraç eden güçlü bir ülke konumunda olduğunu belirtti.

İyiliği Kurumsallaştırmak

Konuşmasında, TRT World Citizen inisiyatifinin iyiliği kurumsallaştırma amacı taşıdığını ifade eden Altun, günümüzde kötülüğün normalleştiği bir süreçten geçtiğimize dikkat çekti. Altun, bu bağlamda Nazi Almanyası döneminde ortaya atılan 'kötülüğün sıradanlaşması' kavramının günümüzde de geçerliliğini koruduğunu vurguladı.

Altun, İsrail'in Filistin'deki eylemlerini eleştirerek, “Bugün baktığımızda Filistin'deki soykırım, uluslararası sistem içinde adeta sıradanlaştırılmış durumda…” dedi.

Bireylerin Mücadelesi

Bu bağlamda Altun, bugün ödül verilen beş cesur bireyin, dünyadaki adaletsizliklere karşı gösterdikleri direnişin önemli bir örnek olduğunu aktararak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin insanlık adına mücadele ettiğini belirtti.

Medya Düzeninin Rolü

Altun, küresel medya düzeninin, 'hakikat krizine' sebep olduğuna ve iyilik adına mücadele edilecek bir alan olarak tanımlanması gerektiğini açıkladı. Medyanın, hakikat ve adalet için mücadelenin merkezi olması gerektiğini dile getiren Altun, TRT'nin yayın politikalarını bu eksende değerlendirdi.

İnsanı Yaşatmak Felsefesi

Altun, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” felsefesiyle hareket ettiklerini dile getirerek, insana yapılan her türlü iyiliğin, toplum için de faydalı olacağına vurgu yaptı.

Son olarak, bu programın gerçek kahramanların hikayelerini anlatma ve insan ilhamının somut tezahürü olarak büyük bir önem taşıdığına dikkat çekti ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "TRT World Citizen Ödülleri" programına...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "TRT World Citizen Ödülleri" programına katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "TRT World Citizen Ödülleri" programına...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "TRT World Citizen Ödülleri" programına katılarak konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Süt Ürünlerine Dev Zam Yolda: Tüketiciyi Zorlayacak Yeni Artışlar Geliyor

Faizsiz Kredi Dünyasında Çığır Açan Gelişmeler! Limitler arttırıldı

Türkiye'de 12 Model Araçta ÖTV Muafiyeti ve Hurda Teşviki Düzenlemesi Geliyor

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Ters Yönde Seyreden Araç Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
2
Astronot Tuva Cihangir Atasever, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı
3
Gündem Özeti: 18 Ocak 2025'te Türkiye'deki Önemli Gelişmeler
4
Sınır Tanımayan Gazeteciler'den Blinken'a Tepki: 'Kabul Edilemez'
5
BM Raportörleri: Gazze İçin Tek Çare Sürdürülebilir Ateşkes
6
Navalnıy'nın Avukatlarına Hapis Cezası: Aşırılıkçı Topluluğa Üyelik İddiası
7
TRT World Citizen Ödülleri Sahiplerini Buldu: Cesur Kahramanlar Onurlandırıldı

Gaziantep'te Öğrencilere Nakdi Destek: 10.000 TL-15.000 TL Destek Verilecek!

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!

Halkbank'tan Esnafa Yüzde 50 Kredi İndirimi Müjdesi!

Faizsiz Kredi Dünyasında Çığır Açan Gelişmeler! Limitler arttırıldı

Türkiye'de 12 Model Araçta ÖTV Muafiyeti ve Hurda Teşviki Düzenlemesi Geliyor

Süt Ürünlerine Dev Zam Yolda: Tüketiciyi Zorlayacak Yeni Artışlar Geliyor

Emeklilere Zam Şoku: Kanun Teklifi Geçti Ama Beklentiler Karşılanmadı

Son Dakika: Çalışanlarının Maaşı Yüzde 27 Arttı!

Asgari Ücrete Ara Zam Mümkün mü? Emeklilere Müjdeli Haber Geliyor Mu?

İstanbul'da Ulaşıma Zammı! O Ücretler Yüzde 35 Artıyor

2024 Yeni Yıl Zammı: Garanti ve İş Bankası'ndan Önemli Artış İmzası Geldi