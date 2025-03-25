İletişim Başkanı Altun'dan Yargı ve Bağımlılıklarla Mücadele Vurgusu

Fahrettin Altun, bağımlılıkla mücadele panelinde yargının bağımsızlığına ve adalet sistemine olan tehditlere dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 14:13
İletişim Başkanı Altun'dan Yargı ve Bağımlılıklarla Mücadele Vurgusu

Bağımlılıkla Mücadele Paneli'nde Altun'un Açıklamaları

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 21. Yüzyılda Türkiye'nin Bağımlılıklarla Mücadele Seferberliği Paneli'nde konuştu ve hukukun itibarsızlaştırılmasına sert eleştirilerde bulundu. Altun, "Hukuku itibarsızlaştırmaya çalışmaya ve yargı mercilerini baskı altına almaya yönelik her söylem, adalet sistemine yapılabilecek en büyük kötülüktür." dedi.

Altun, Türkiye'nin bağımlılıkla mücadelesinin büyük bir kamu politikası olarak 2000'li yılların başından beri sürdüğünü vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğiyle yürütülen seferberlik konusunda önemli bilgiler verdi.

21. Yüzyılda Türkiye'nin Bağımlılıklarla Mücadele Seferberliği Kitabı

Panelde tanıtımını yaptıkları 21. Yüzyılda Türkiye'nin Bağımlılıklarla Mücadele Seferberliği adlı kitabın, son 23 yılda yapılan yoğun çalışmaların kapsamlı bir derlemesi olduğunu belirtti. Altun, kitabın bağımlılıklarla mücadele politikalarının yanı sıra rehabilitasyon ve iletişim faaliyetlerinin de ayrıntılı bir şekilde ele alındığını açıkladı.

Altun, "Biz şuna inanıyoruz: Bağımlılıkla mücadele, bir beka meselesidir. Yeşilay Başkanımızın da dediği gibi bu bir bağımsızlık mücadelesidir." diyerek, bağımlılığa karşı yürütülen etkin mücadelelerin Türkiye'nin geleceğinin teminatı olduğunu dile getirdi.

Dijital Bağımlılıkla İlgili Uyarılar

Fahrettin Altun, dijital bağımlılığın ailesel, eğitsel ve toplumsal yapı üzerindeki olumsuz etkilerine de dikkat çekerek, bu tür bağımlılıklarla mücadelenin önemini vurguladı. Altun, "Dijital bağımlılık, insanın iradesini sanal ve toksik zincirlerle kuşatıyor," ifadelerini kullandı.

Yolsuzluk Soruşturması Üzerine Değerlendirmeler

Son günlerde İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili gelişmeleri aktaran Altun, yargı süreçlerinin siyasallaştırılmasına karşı sert bir tutum sergileyerek, "Yürüyen hukuki bir süreci, siyasi rant elde etmek amacıyla akamete uğratmak sorumsuzluktur." dedi.

Manipülatif İçeriklere Dikkat

Altun, dijital mecraların dezenformasyon için bir taarruz alanı haline geldiğini ve bu süreçlerin kamuoyunu yanıltmak için kurgulandığını belirterek, "Halkın sağduyulu olacağına ve dezenformasyona karşı duracağına inanıyoruz," şeklinde konuştu.

Hukukun Üstünlüğü ve Devletin Gücü

Hiçbir kişi veya makamın Türk adalet sisteminin üstünde olmadığını yineleyen Altun, yargı bağımsızlığına yönelik tehditlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı. "Hukuku itibarsızlaştırmaya yönelik her söylem, adalet sistemine yapılabilecek en büyük kötülüktür," diyerek, yargının bağımsızlığını korumak için verdikleri mücadeleyi yeniden teyit etti.

Altun, panelin ve yayımlanan kitabın sağlıklı nesiller için hayırlara vesile olmasını dilerken, katılımcılara ve destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığında düzenlenen 21. Yüzyılda...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığında düzenlenen 21. Yüzyılda Türkiye'nin Bağımlılıklarla Mücadele Seferberliği Paneli'ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığında düzenlenen 21. Yüzyılda...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığında düzenlenen 21. Yüzyılda Türkiye'nin Bağımlılıklarla Mücadele Seferberliği Paneli'ne katılarak konuşma yaptı.

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