İletişim Başkanı Altun, 'Dünya Çevre Günü' mesajında çevre sorumluluğunu vurguladı

İletişim Başkanı Altun'dan 'Dünya Çevre Günü' Paylaşımı



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya platformları üzerinden yaptığı paylaşımda, gelecek nesillerin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının önemine dikkat çekti. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlatılan ve küresel çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık Projesi'ne değinen Altun, herkesin ortak evimiz dünyaya karşı sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye Çevre Haftası ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutlayan Altun, çevre bilincinin artması ve korunmasının önemine vurgu yaptı.