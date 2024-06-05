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İletişim Başkanı Altun, 'Dünya Çevre Günü' mesajında çevre sorumluluğunu vurguladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, gelecek nesiller için sağlıklı bir çevrenin önemini vurgulayarak Sıfır Atık Projesi'nin küresel çevre hareketine dönüşmesine değindi.

Yayın Tarihi: 05.06.2024 21:25
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 21:25
İletişim Başkanı Altun, 'Dünya Çevre Günü' mesajında çevre sorumluluğunu vurguladı

İletişim Başkanı Altun'dan 'Dünya Çevre Günü' Paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya platformları üzerinden yaptığı paylaşımda, gelecek nesillerin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının önemine dikkat çekti. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlatılan ve küresel çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık Projesi'ne değinen Altun, herkesin ortak evimiz dünyaya karşı sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye Çevre Haftası ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutlayan Altun, çevre bilincinin artması ve korunmasının önemine vurgu yaptı.

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