İletişim Başkanı Altun: Türkiye, Küresel Adalet Mücadelesine Öncülük Ediyor

İletişim Başkanı Altun, TRT World Forum 2024'te Önemli Mesajlar Verdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT World Forum 2024'ün açılışında yaptığı konuşmada Türkiye'nin adalet ve hakikat mücadelesinin uluslararası platformlarda sürdüğünü belirtti. Altun, İsrail'in geçen yıl Ekim ayından bu yana Filistin halkına uyguladığı soykırıma dikkat çekerek, 'Bu cürümleri işleyen soykırım makinesi ve suç ortakları karşısında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası alanda mazlumlara destek olmaya çaba harcıyor' dedi.

Forumun Teması: Krizleri ve Dönüşümleri Yönetmek

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen forumun temasının 'Kırılma Noktasında Bir Dünya: Krizleri ve Dönüşümleri Yönetmek' olduğunu belirten Altun, TRT'nin yanı sıra Antalya Diplomasi Forumu ve İstanbul Güvenlik Forumu gibi uluslararası platformlarda sahici diyalog alanları oluşturulmaya çalışıldığını ifade etti. Altun, bu platformların insanları etkileyen temel sorunları ele alarak küresel farkındalık yaratma amacı güttüğünü vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adalet Mücadelesi

Altun, Türkiye'nin iki ana mücadelesinin olduğunu; bunların adalet ve hakikat mücadelesi olduğunu belirtti. 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu mücadelelerin bayraktarlığını yapmakta. Adaletsizliğin giderilmesi ve insan hakları ihlallerinin önlenmesi için yoğun çaba gösterdi' dedi. Ayrıca, Erdoğan’ın iktidara gelmesinin ardından bu sorunlarla ilgili olarak önemli adımlar attığını vurguladı.

Altun, Türkiye'nin bağımsızlığını pekiştiren adımlarla birlikte, uluslararası alanda daha adil bir dünya yaratma çabalarının sürdüğünü ve bu mücadelenin daha büyük bir destek gördüğünü anlattı. 'Biz herkes için barış ve istikrar hedefliyoruz' dedi.

Medya ve İletişim Alanındaki Yatırımları Vurguladı

Altun, günümüzde iletişim ve medya alanında karşılaşılan zorluklara karşı Türkiye'nin daha özgüvenli bir duruş sergilediğini belirtti. 'Yapay zeka, uzay araştırmaları gibi alanlarda kamu ve özel sektörden ciddi yatırımlar yapıyoruz. Ayrıca, medya okuryazarlığını artırmak amacıyla dezenformasyonla mücadelede önemli adımlar atıyoruz' ifadelerini kullandı.

İnsanlık İçin Umut Olma Vurgusu

Altun, Türkiye'nin ahlaki çöküntülerle mücadele etmek amacıyla da adımlar attığını belirterek, 'Cumhurbaşkanımız, tüm insanlığın hakkını savunmada büyük bir liderlik sergiliyor. Bütün dünya bu mücadelede yanında yer almalı' şeklinde konuştu.

Sonuç olarak, Altun, Türkiye'nin dünyada adalet ve hakikat mücadelesi veren bir aktör olarak öne çıktığını ve bu forumun iletişim ve diplomasi alanındaki yeni girişimlere ilham vermesini umduğunu kaydetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.