İletişim Başkanlığı, 20 Ülkede 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' Panelleri Düzenliyor

İletişim Başkanlığı, 20 Ülkede Adalet Temalı Paneller Düzenliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Iletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' temalı panellerin, adalet, kapsayıcılık ve eşitlik ilkesine dayalı bir dünya düzenini savunmayı amaçladığını duyurdu.

Global Vizyonun Genişlemesi

Bireysel olarak düzenlenmiş olan paneller, 20 ülkede yürütülen 'Stratcom Public Forum' etkinliği kapsamında gerçekleştiriliyor. Daha önce Avusturya, İsviçre, Macaristan, Hollanda ve Almanya gibi ülkelerde yapılan panellerin son dönemi, Roma'da devam etti. Şubat ayı boyunca ise İngiltere, Polonya, Belçika ve Fransa'da etkinlikler düzenlenmeye devam edecek.

Adalet Çağrısı ve Evrensel Sorunlar

Panelin açılışında konuşan Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür' ifadesinin, uluslararası sistemin adalet temelinde yeniden inşası için önemli bir mesaj olduğunu vurguladı. Altun, bu bağlamda, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası yapıların reforme edilmesi gerektiğini belirtti.

Çözüm Önerileri ve Daha Kapsayıcı Bir Sistem

Fahrettin Altun, bu paneller aracılığıyla sadece küresel sorunların değil, aynı zamanda çözüm önerilerinin de gündeme alınacağını ifade etti. 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' ilkesi doğrultusunda, daha kapsayıcı bir uluslararası sistemin inşası için fikirlerin tartışılacağı platformları oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı.

Ortak Vizyon Oluşturma Arayışı

Ayrıca, devletler, sivil toplum kuruluşları, medya ve düşünce kuruluşları arasında diyalog zeminleri kurmayı amaçladıklarına dikkat çeken Altun, gerçekleştirdikleri etkinliklerin sadece Türkiye'nin uluslararası kamuoyuna çağrısını duyurmakla kalmayıp, aynı zamanda adalet, barış ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde daha güçlü bir liderlik biçimi oluşturma hedefini de destekleyeceğine inandığını belirtti.

Altun, daha adil bir dünya düzeni inşa etme konusunda uluslararası toplumun ortak çabalarına vurgu yaparak, bu vizyonun gerçekleştirilmesi için güçlü bir inanç taşıdıklarını ifade etti.