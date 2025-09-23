İletişim Başkanlığı: Erdoğan'ın BM'deki Filistin Konferansı Konuşması Kesilmedi

İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın BM'deki Filistin Konulu Konferans'taki konuşmasının kesilmediğini; mikrofonun teknik olarak 5. dakikada kapandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 00:16
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 00:16
İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler gündemindeki "Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi" başlıklı Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'taki konuşmasına ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamanın Detayları

Yapılan açıklamada, konferans usullerine göre devlet ve hükümet başkanlarının konuşmaları için 5 dakika, diğer konuşmacılar için ise 3 dakika süre öngörüldüğü hatırlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının da bu çerçevede 5 dakikalık süreyle sınırlı tutulduğu vurgulandı.

İletişim Başkanlığı, açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Konuşma sırasında, Cumhurbaşkanımızın konuşturulmaması ya da sözünün kesilmesi söz konusu değildir".

Teknik Kesinti ve Alkışlar

Açıklamada konuşmanın zaman zaman alkışlarla kesilmesi nedeniyle belirlenen sürenin aşıldığı ve teknik düzen gereği mikrofonun 5. dakikanın sonunda otomatik olarak kapandığı belirtildi. Cumhurbaşkanımız konuşmasını kısa bir süre sonra tamamlamıştır.

Benzer uygulamanın Endonezya Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında da yaşandığı, mikrofonun aynı usule uygun şekilde kapandığı kaydedildi.

Türkiye'nin Temsili

İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin her platformda olduğu gibi BM Genel Kurulu'nda da en üst düzeyde temsil edildiğini; Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmalarının küresel gündeme yön veren ve geniş yankı uyandıran mesajlar olarak takip edildiğini ifade etti.

