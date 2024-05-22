Bist 100
10.899,28 0%
DOLAR
32,23 0,05%
EURO
35,06 0,28%
ALTIN
2.448,8 -1,68%

İletişim Başkanlığı: 'Gençlik ve Spor Bakanlığı kartıyla kullanılan lüks otomobil' iddiası yalanlandı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Gençlik ve Spor Bakanlığı kartının kullanıldığı lüks otomobil yolda görüldü" iddiasının doğru olmadığını duyurdu. Açıklamada, söz konusu aracın ve kartın Bakanlık ile herhangi bir ilgisinin olmadığı belirtildi.

Yayın Tarihi: 22.05.2024 22:44
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 22:44
İletişim Başkanlığı: 'Gençlik ve Spor Bakanlığı kartıyla kullanılan lüks otomobil' iddiası yalanlandı

'Gençlik ve Spor Bakanlığı kartının lüks bir otomobilde kullanıldığı' iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Gençlik ve Spor Bakanlığı kartının kullanıldığı lüks otomobil yolda görüldü" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iddiada adı geçen federasyonun ve aracın Gençlik ve Spor Bakanlığı ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı belirtildi. Ayrıca, haberde yer alan araç kimlik kartının sahte olduğunun tespit edildiği ve konuyla ilgili yasal işlemlerin başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Bakanlık çalışanı olmayan kişilere herhangi bir kimlik ya da araç kartı verilmediği vurgulandı. "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"nin açıklanmasının ardından, ekonomik ömrünü tamamlamış araçların tasfiye edildiği ve ihtiyaç fazlası araçların ise tasfiye edilmek ya da ihtiyacı olan kurumlara devredilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirildiği belirtildi.

Sonuç olarak, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Gençlik ve Spor Bakanlığı kartının kullanıldığı lüks otomobil yolda görüldü' iddiası doğru değildir" denildi.

İLGİLİ HABERLER

PTT'ye gitmeyen bin pişman! Milyonlarca kişinin hesabına yatırıldı

Parasını buna yatıran ayda 230 bin TL kazandı! Gören duyan şaşkına dönüyor

Aylık geliri bu miktarın altında olanlar dikkat! Devlet 9000 TL yardım yapacak

Dar gelirli ailelere sosyal yardım geri döndü! e-Devlet'ten başvuran 15.000 TL alabilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
5
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
6
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
7
İstanbul'un tüm ilçelerine duyuruldu! Tedbir almadan dışarı çıkan ah vah edecek

PTT'ye gitmeyen bin pişman! Milyonlarca kişinin hesabına yatırıldı

Aylık geliri bu miktarın altında olanlar dikkat! Devlet 9000 TL yardım yapacak

Parasını buna yatıran ayda 230 bin TL kazandı! Gören duyan şaşkına dönüyor

Dar gelirli ailelere sosyal yardım geri döndü! e-Devlet'ten başvuran 15.000 TL alabilecek

Mercimek köftesini hiç böyle yemediniz! Bu tarifle asla dağılmıyor, lezzeti beşe katlanıyor

İşi olmayana devletten 6 bin 667 TL maaş! 3 şartı sağlayan her ay alacak

Akaryakıt almadan önce hemen başvurun! O bankanın müşterilerinin parası cebinde kalacak

Dacia fiyatları düşürdükçe düşürdü! O modelini sadece 512 bin TL'ye satışa çıkardı

Saat 18.00'dan sonra hesapları kontrol edin! Devlet sessiz sedasız destek parası yatıracak

Memur ve emekli zammı erken ifşa oldu! Maaşlar en az bu kadar olacak

Devlet bankalarında emekliye bayram öncesi destek! 5.000 TL tek çırpıda verilecek

Akbank genç yaşlı ayırt etmiyor! Tam 20.000 TL faizsiz kredi başvuruları açıldı