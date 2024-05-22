İletişim Başkanlığı: 'Gençlik ve Spor Bakanlığı kartıyla kullanılan lüks otomobil' iddiası yalanlandı

'Gençlik ve Spor Bakanlığı kartının lüks bir otomobilde kullanıldığı' iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Gençlik ve Spor Bakanlığı kartının kullanıldığı lüks otomobil yolda görüldü" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.



Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iddiada adı geçen federasyonun ve aracın Gençlik ve Spor Bakanlığı ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı belirtildi. Ayrıca, haberde yer alan araç kimlik kartının sahte olduğunun tespit edildiği ve konuyla ilgili yasal işlemlerin başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Bakanlık çalışanı olmayan kişilere herhangi bir kimlik ya da araç kartı verilmediği vurgulandı. "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"nin açıklanmasının ardından, ekonomik ömrünü tamamlamış araçların tasfiye edildiği ve ihtiyaç fazlası araçların ise tasfiye edilmek ya da ihtiyacı olan kurumlara devredilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirildiği belirtildi.

Sonuç olarak, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Gençlik ve Spor Bakanlığı kartının kullanıldığı lüks otomobil yolda görüldü' iddiası doğru değildir" denildi.