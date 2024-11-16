İletişim Başkanlığı'nın 'Ayın Tarihi' Dergisinde Gazze Saldırıları Ele Alındı

İletişim Başkanlığı'nın Dergisinde Gazze'deki Saldırıların Yılı Ele Alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan 'Ayın Tarihi' dergisinin yeni sayısında, Gazze'de yaşanan trajik olaylar tartışıldı. '1. Yılında İsrail'in Gazze'ye Saldırıları' başlığı altında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın değerlendirmeleri yer aldı.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Röportajından Öne Çıkanlar

Bakan Fidan, Türkiye'nin Gazze konusunda yürüttüğü barış diplomasisi ve insani yardımlarla ilgili bilgiler sundu. Türkiye'nin sadece Filistinlilerin değil, tüm insanlığın vicdanının sesi olduğunu belirten Fidan, Gazze'deki trajediyi dünya gündeminde tutmak için çaba gösterdiğini ifade etti.

Fidan, “Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, uluslararası tüm temaslarımızda Gazze'deki zulme dikkati çekmek için diplomasinin tüm imkanlarını kullandık” dedi. Gazze'nin yok edilmesi karşısında sessiz kalmadıklarını vurgulayan Fidan, “Zulüm karşısında sesimizi yükseltmekten çekinmedik.” açıklamasında bulundu.

İki Devletli Çözüm ve İnsan Hakları Vurgusu

İki devletli çözümün önemine dikkat çeken Fidan, “Filistin meselesinde doğru olandan yana tavır alma hususunda, birçok ülkeyi cesaretlendirdiğimizi düşünüyorum” dedi. Ayrıca, İsrail Savunma Bakanlığının Gazze'ye insani yardım girişini yasaklamasını, taammüden bir soykırım politikası olarak değerlendirdi.

Uluslararası Dayanışma ve Diplomasi Çağrısı

Bakan Fidan, uluslararası toplumun Gazze'deki zulmü durdurmak için birlikte hareket etmesi gerektiğine vurgu yaptı. “Filistinli kardeşlerimiz de en az İsrailliler kadar güven içerisinde yaşamak istiyorlar” diyen Fidan, kalıcı barış için bağımsız bir Filistin devleti kurulması gerekliliğini ifade etti.

İletişim Başkanı Altun'un Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise dergide kaleme aldığı yazısında, Türkiye'nin Filistin meselesindeki rolünün sadece diplomasiyle sınırlı olmadığını belirtti. Türkiye'nin insani yardımlarını sürdürdüğünü ve Filistin halkının yanında durmaya devam edeceğini vurgulayan Altun, uluslararası arenada güçlü bir duruş sergilediklerini ifade etti.

Sonuç Olarak

'Ayın Tarihi' dergisi, Türkiye'nin Filistin davasındaki aktif rolünü ve insani yardımlarını gözler önüne sererken, dünya genelinde bu meseleye olan duyarlılığın arttığına işaret ediyor. Dergideki yazılara, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın web sayfası üzerinden erişilebiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yayımlanan "Ayın Tarihi" dergisinin yeni sayısında, Gazze'de bir yılı aşkın süredir yaşanan ve tüm dünya için "vicdan sınavı" niteliğindeki insanlık dramını tarihe not düşmek amacıyla, "1. Yılında İsrail'in Gazze'ye Saldırıları" konusu ele alındı.