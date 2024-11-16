DOLAR
34,42 -0,02%
EURO
36,28 0%
ALTIN
2.837,38 -0,05%
BITCOIN
3.143.498,88 0,01%

İletişim Başkanlığı'nın 'Ayın Tarihi' Dergisinde Gazze Saldırıları Ele Alındı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Ayın Tarihi' dergisinde Gazze'deki insanlık dramını ve Türkiye'nin barış çabalarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 12:01
İletişim Başkanlığı'nın 'Ayın Tarihi' Dergisinde Gazze Saldırıları Ele Alındı

İletişim Başkanlığı'nın Dergisinde Gazze'deki Saldırıların Yılı Ele Alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan 'Ayın Tarihi' dergisinin yeni sayısında, Gazze'de yaşanan trajik olaylar tartışıldı. '1. Yılında İsrail'in Gazze'ye Saldırıları' başlığı altında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın değerlendirmeleri yer aldı.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Röportajından Öne Çıkanlar

Bakan Fidan, Türkiye'nin Gazze konusunda yürüttüğü barış diplomasisi ve insani yardımlarla ilgili bilgiler sundu. Türkiye'nin sadece Filistinlilerin değil, tüm insanlığın vicdanının sesi olduğunu belirten Fidan, Gazze'deki trajediyi dünya gündeminde tutmak için çaba gösterdiğini ifade etti.

Fidan, “Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, uluslararası tüm temaslarımızda Gazze'deki zulme dikkati çekmek için diplomasinin tüm imkanlarını kullandık” dedi. Gazze'nin yok edilmesi karşısında sessiz kalmadıklarını vurgulayan Fidan, “Zulüm karşısında sesimizi yükseltmekten çekinmedik.” açıklamasında bulundu.

İki Devletli Çözüm ve İnsan Hakları Vurgusu

İki devletli çözümün önemine dikkat çeken Fidan, “Filistin meselesinde doğru olandan yana tavır alma hususunda, birçok ülkeyi cesaretlendirdiğimizi düşünüyorum” dedi. Ayrıca, İsrail Savunma Bakanlığının Gazze'ye insani yardım girişini yasaklamasını, taammüden bir soykırım politikası olarak değerlendirdi.

Uluslararası Dayanışma ve Diplomasi Çağrısı

Bakan Fidan, uluslararası toplumun Gazze'deki zulmü durdurmak için birlikte hareket etmesi gerektiğine vurgu yaptı. “Filistinli kardeşlerimiz de en az İsrailliler kadar güven içerisinde yaşamak istiyorlar” diyen Fidan, kalıcı barış için bağımsız bir Filistin devleti kurulması gerekliliğini ifade etti.

İletişim Başkanı Altun'un Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise dergide kaleme aldığı yazısında, Türkiye'nin Filistin meselesindeki rolünün sadece diplomasiyle sınırlı olmadığını belirtti. Türkiye'nin insani yardımlarını sürdürdüğünü ve Filistin halkının yanında durmaya devam edeceğini vurgulayan Altun, uluslararası arenada güçlü bir duruş sergilediklerini ifade etti.

Sonuç Olarak

'Ayın Tarihi' dergisi, Türkiye'nin Filistin davasındaki aktif rolünü ve insani yardımlarını gözler önüne sererken, dünya genelinde bu meseleye olan duyarlılığın arttığına işaret ediyor. Dergideki yazılara, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın web sayfası üzerinden erişilebiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yayımlanan "Ayın Tarihi" dergisinin yeni sayısında...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yayımlanan "Ayın Tarihi" dergisinin yeni sayısında, Gazze'de bir yılı aşkın süredir yaşanan ve tüm dünya için "vicdan sınavı" niteliğindeki insanlık dramını tarihe not düşmek amacıyla, "1. Yılında İsrail'in Gazze'ye Saldırıları" konusu ele alındı.

İLGİLİ HABERLER

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı
2
İstanbul Havalimanı'nda 1 Aydır Bekleyen Yaşlı Kadın: Rusya'ya Dönüş İzni Bekliyor
3
Gabon'da Anayasa Değişikliği Referandumu Başladı
4
Bahadır Yenişehirlioğlu: 'Toplumsal Dayanışma Genç Yaşlarda Başlar'
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi İçin Brezilya'ya Gidiyor
6
Kolombiya Vatandaşı Paola, Bolu'da İslamiyet'i Seçti

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

3.000 TL’ye ek 1.500 TL destek! Geri ödenecek

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!