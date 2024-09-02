Ilgaz'da Tünel İçinde Yaşanan Kazada 4 Kişi Yaralandı

Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde Kaza

Ilgaz'daki 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde bir otomobilin kamyona çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Taner A. yönetimindeki 06 MJH 95 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Hasan Ç. yönetimindeki 78 BJ 840 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Yaralılar ve Müdahale

Kaza sonucunda sürücü Taner A. ile birlikte otomobilde bulunan Hatice A., Nilgün A. ve bir diğer yolcu yaralandı. Yaralıların durumu, çevre hastanelere yapılan bildirimlerin ardından acil yardım ekipleri tarafından değerlendirildi.

Olay yerine polisin, itfaiyenin ve sağlık ekiplerinin hızlıca sevk edilmesiyle yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yapılan muayenelerde iki yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.