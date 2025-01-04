Ilgaz Dağı'nda Hafta Sonu Kayak Keyfi: Yurduntepe Kayak Merkezi'nde Yoğunluk

Ilgaz Dağı'nda Hafta Sonu Kayak Keyfi

Kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu dikkat çekiyor. Kayak merkezine gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Ilgaz Dağı'nın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yaparak eğlenceli vakit geçiriyor.

Bazı vatandaşlar kar üzerinde halay çekip eğlenceli oyunlar oynarken, Ankara başta olmak üzere İstanbul, Karabük, Çankırı, Samsun, Sinop, Zonguldak, Bartın, Çorum ve Amasya gibi birçok ilden gelen kayakseverler yoğun ilgi gösterdi. Bu durum, tesis önünde uzun araç kuyrukları oluşmasına neden oldu.

Yurduntepe Kayak Merkezi İşletme Sorumlusu Hakkı Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu yoğunluğunun arttığını belirtti. Yılbaşı itibarıyla başlayan bu yoğunluğun önümüzdeki yarıyıl tatili ile daha da artması bekleniyor. Kaya, "Bugün itibarıyla ikinci kayak etabını da açtık. Profesyonel kayakçılar pistte 6 bin 500 metre kayabiliyor. Teleferiği gezi amaçlı kullanmak isteyenler için açık. Kayakseverler ise her iki etabı kullanabiliyor. Kızakseverler kızakla, kayakseverler kayakla gün boyunca dolu dolu aktivitelerle keyifli vakit geçirebilirler." dedi.

Kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Kayak merkezine gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Ilgaz Dağı'nın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirdi.

Kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Kayak merkezine gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Ilgaz Dağı'nın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirdi.