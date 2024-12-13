Ilgaz Dağı'nda Kar ve Sis Etkisini Gösterdi

Ilgaz Dağı'nda Kış Manzarası

Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizmi merkezlerinden biri olan Ilgaz Dağı, son günlerde etkili olan kar yağışı ve sis ile beyaza büründü. Kastamonu-Çankırı sınırında yer alan Ilgaz Dağı Milli Parkı, kış mevsiminin güzel manzaralarını sergiliyor.

Kar Yağışı ve Sis Etkisi

Dağın yüksek kesimlerinde yoğunlaşan kar yağışı, özellikle ormanlık alanlarda etkileyici bir görüntü oluşturdu. Beyaz örtüyle kaplanan ormanın yanı sıra aralıklarla etkili olan sis de görüntüye mistik bir hava kattı.

Ilgaz Dağı, doğal güzellikleri ve kış turizmi olanakları ile ziyaretçilerini bekliyor. Kış sporları ve doğa yürüyüşleri için ideal bir mekan sunan bu bölge, karla kaplı manzaraları ile hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oldu.

Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oldu.