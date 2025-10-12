Ilgaz Dağı'nda Kar ve Sis Zirveyi Beyaza Bürüdü

Ilgaz Dağı'nda kar ve sis zirve yaptı

Kayak merkezleri beyaz örtüyle kaplandı

Ilgaz Dağı, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alıyor. Kastamonu-Çankırı sınırındaki bölgede kar ve sis etkili oldu.

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda hava sıcaklığı düştü. Dağın zirvesi ve kayak merkezlerinin bulunduğu noktalarda belirli aralıklarla kar yağışı ve sis görüldü.

Kar yağışının ardından yüksek kesimlerdeki çam ağaçları beyaz örtüyle kaplandı. O anlar dron ile görüntülendi ve bölgenin kış görünümü kayda geçti.

Ziyaretçiler mevsimin ilk karını Ilgaz'da gördü

Vatandaşlardan Seyfi Kayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'dan gezmek için Kastamonu'ya geldiğini söyledi. Kayhan, "İlk defa geliyorum. Güzel bir yer. Doğa harika. Sezonun ilk kar yağışını burada gördüm. Güzel bir duygu." dedi.

Naciye Uzun ise arkadaşlarıyla Ilgaz Dağı'nı gezmeye geldiğini belirtti.

Şenay Kayhan da Ilgaz Dağı'nın doğa harikası olduğunu ifade ederek, mevsimin ilk karını Ilgaz Dağı'nda gördüklerini kaydetti.

