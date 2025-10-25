Ilgaz Dağı'nda yüksek kesimlerde sis etkili oldu
Kastamonu-Çankırı sınırında hava sıcaklığı düştü
Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizmi merkezlerinden Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimlerinde yoğun sis etkili oldu.
Kastamonu-Çankırı sınırındaki dağın zirvesi ile kayak merkezinin bulunduğu alanda, sıcaklıklardaki düşüşle birlikte sis ve belirli aralıklarla yağmur görüldü.
Dağı kaplayan sis, dronla görüntülendi; ortaya çıkan manzara bölgenin değişken hava koşullarını gözler önüne serdi.
Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, bölgede bu dönemde sık sık sisin etkili olduğunu belirtti.
Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizmi merkezlerinden Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimlerinde etkili olan sis, sonbahar renkleriyle beraber güzel görüntü oluşturdu.