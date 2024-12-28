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Ilgaz Dağı'nın Kış Manzarası Dronla Görüntülendi

Çankırı'daki Ilgaz Dağı, karla kaplı çam ormanlarıyla dronla görüntülendi. Bölgenin kış güzellikleri keşfedilmeyi bekliyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 11:09
Ilgaz Dağı'nın Kış Manzarası Dronla Görüntülendi

Ilgaz Dağı'ndaki Karlı Güzellik

Çankırı'da bulunan Ilgaz Dağı, etkileyici kar manzarasıyla dikkat çekiyor. Kastamonu-Çankırı sınırında yer alan ve 2,587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi'ni de içeren bu bölge, Türkiye'nin önde gelen kış turizmi merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Doğa ve Kış Turizmi İçin Cennet

Son dönemde etkili olan kar yağışı, çam ağaçlarıyla kaplı bu dağları beyaz bir örtüyle kapladı. Zengin orman yapısı ve çeşitliliği ile dikkat çeken Ilgaz Dağı, özellikle kış aylarında macera ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı haline geldi.

Dronla Eşsiz Manzaralar

Kar kalınlığının 25 santimetreyi bulduğu bölgede, doğanın sunduğu benzersiz görüntüler dronla havadan çekildi. Bu muazzam doğa manzaraları, doğaseverler ve fotoğrafçıların ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Çankırı'da Ilgaz Dağı'nın karlı manzarası havadan görüntülendi. Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı...

Çankırı'da Ilgaz Dağı'nın karlı manzarası havadan görüntülendi. Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizmi merkezleri arasında gösteriliyor. Bölgede etkili olan kar yağışı, çam ağaçlarıyla kaplı dağları beyaza bürüdü.

Çankırı'da Ilgaz Dağı'nın karlı manzarası havadan görüntülendi. Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı...

Çankırı'da Ilgaz Dağı'nın karlı manzarası havadan görüntülendi. Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizmi merkezleri arasında gösteriliyor. Bölgede etkili olan kar yağışı, çam ağaçlarıyla kaplı dağları beyaza bürüdü.

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