Ilgaz İstiklal Tüneli'nde Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı

Çankırı'daki Trajik Kaza

Çankırı'nın Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde meydana gelen bir trafik kazasında yaralanan 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti. Olay, 15 Ekim tarihinde gerçekleşti.

Kazanın Detayları

Taner A. yönetimindeki otomobil, Hasan Ç. idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobildeki Hatice Refah Aydemir (59) ve Bülent Aykurt ağır yaralandı. Olay sonrası hızlı bir şekilde Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılara yapılan müdahalelere rağmen, Aydemir ve Aykurt kurtarılamadı.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralanan diğer iki kişi Taner A. ve Nilgün A.'nın tedavileri hâlâ hastanede devam ediyor. Olayın ardından bölgede büyük üzüntü yaşandı.

Bülent Aykurt'un Kimliği

Ölen Bülent Aykurt'un Sinop'ta aile hekimi olarak görev yaptığı öğrenildi. Aykurt'un ani ölümü meslektaşları ve ailesi tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.