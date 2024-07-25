İlham el-Astal: Gazze'nin Acılarını Sanatla Dünyaya Taşıyan Ressam

İlham el-Astal ile Gazze'nin Resmedilen Acıları

Filistinli kadın ressam İlham el-Astal, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarının yarattığı travmayı sanatıyla gözler önüne seriyor. Sanatçı, Gazze'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentindeki yıkılmış evlerin enkazı üzerinde, yağlı boya kullanarak, Filistinlilerin yaşadığı derin acıları resmediyor.

Felaket ve Acının Yansımaları

Astal, “Felaket ve Acı” adını verdiği eserlerinde, İsrail saldırılarının dönüm noktası olan olayları somutlaştırarak, Filistin halkının yaşadığı trajedileri dünyaya duyurmayı hedefliyor. AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistinlilerin Gazze Şeridi'nde yaşadığı acımasız saldırıların dönüm noktalarını vurgulamak için bu resimleri çizdim." ifadesini kullandı.

Bedir Dahlan ve Diğer Hikayeler

Ressam, eserlerinde Bedr Dahlan gibi, İsrail hapishanelerinde maruz kaldığı işkence sonucunda mental travmalar yaşayan Filistinli esirlerin hikayelerine yer veriyor. "Dahlan, gözleri şiş, vücudunda işkence izleriyle serbest bırakıldı; bu görüntü beni derinden etkiledi. Filistinli esirlerin yaşadığı acıyı sanatımda yansıtmak istedim." şeklinde konuştu.

Yaşlı Kadın ve Vahşetin Yüzü

Ayrıca, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki yaşlı bir kadının, İsrail birliklerine ait bir köpeğin saldırısına uğramasını bir eseriyle dile getirdi. "Bu üzücü olaya tanıklık eden herkesin kalbinde derin bir yara açtığını düşünüyorum." dedi.

Dini Mekanlara Saldırılar ve Zorunlu Göç

Astal, resimlerinde aynı zamanda Gazze'deki cami ve kiliselere yapılan saldırılara dikkat çekti. Diğer yandan, İsrail ordusunun Filistinlileri zorla göç ettirdiğini de eserlerinde işledi: "Filistinliler, hayatta kalmak için evlerini terk edip zorlu koşullar altında yaşamak zorunda kalıyorlar."

Sonuç olarak, İlham el-Astal, yaşadığı acıları ve Filistin halkının dayanıklılığını sergileyen bir sanatçı olarak, dünya çapında güçlü bir iletişim kurma çabasında bulunuyor.