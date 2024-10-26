İlhami Acar: 70 Yıllık Ayakkabı Ustasının Hikayesi

70 Yıllık Ustalık: İlhami Acar

85 yaşındaki İlhami Acar, Şişli'deki dükkanında 70 yıldır ayakkabı tamiratı yaparak geçimini sağlıyor.

Geçmişten Günümüze: El Yapımı Ayakkabılar

Acar, 50 yıldır muhafaza ettiği orijinal deri ayakkabıları satmak için müşterilerini bekliyor. Genç yaşlarda ayakkabıcılığı babasından öğrenen Acar, artık mesleğine nokta koymaya hazırlanıyor.

Tarih Dolu Dükkanda Bir Gün

Gençliğinde kösele ayakkabı üreten Acar, eşi Müşerref Acar ile birlikte işlettiği küçük dükkanında hem geçmişe iz bırakan ayakkabılar satıyor, hem de tamirat yapıyor. Dükkanının kapısında asılı olan 'Meslekte 100 yıl, ayakkabı hastanesi' tabela dikkat çekiyor.

Yılların Tecrübesiyle Tamirat

Dükkanın arka tarafında 100 yıllık dikiş makinesi ile tamirat yapan Acar, işini büyük bir gururla sürdürüyor. Acar, "Eskiden makineler yoktu, her şey elde dikilirdi," diyerek o dönemi yad ediyor.

Önemli Müşteriler ve Anılar

İlhami Acar, geçmişte birçok ünlü isim için ayakkabı yaptı. Hamiyet Yüceses gibi tanınmış isimlerin ayakkabılarını tamir ettiği anısını da paylaşıyor.

Dükkanın Kapanışı ve Gelecek

Acar, elindeki ayakkabıları sattıktan sonra dükkanını kapatmayı planlıyor. "Yaş ilerledikçe ayakkabılarım da kalmayacak," diyor. Sadece geçmişe değil, geleceğe de dair birçok anlatı ve anı biriktirmiş olan Acar, tam 86 yaşına yaklaşmışken mesleğine veda etmeye hazırlanıyor.

Yıllar içinde çok sayıda çırak yetiştiren Acar, geçmişten gelen ayakkabı ustalığını ve anılarını yeni nesillere aktararak bu mesleğin yaşamaya devam etmesini diliyor.