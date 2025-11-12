İlhan Berk Şiir Ödülü 2025: Oğulcan Kütük 'Dimdik Bakma Rehberi' ile kazandı

İlhan Berk Şiir Ödülü 2025 sahibini buldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen İlhan Berk Şiir Ödülünün kazananı açıklandı. Şiir dünyasına taze bir soluk getiren şair Oğulcan Kütük, ‘Dimdik Bakma Rehberi’ adlı eseriyle ödüle layık görüldü.

Seçici Kurul ve Gerekçe

Ödülün sahibi, Türk şiirinin usta isimlerinden Ahmet Telli ve Şükrü Erbaş; Araştırmacı-Yazar Bedriye Aksakal; modern şiirin güçlü kalemleri Tuğrul Keskin ve Gonca Özmenden oluşan seçici kurul tarafından belirlendi. Kurul, 10 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirdiği çevrimiçi toplantıda kararını oy birliğiyle aldı. Seçici kurulun gerekçesinde şu ifadeler yer aldı: "Toplumsal-siyasal yıkımların ortasında dünyaya sorgulayıcı gözlerle bakan ve onu yeni zamanın diliyle yeniden var eden bir şiirle okurun ufkunu bin yıldır görmediği ruhuna ve çoktan kanıksadığı hayatına çevirmeyi başardığı; ironi ile lirizmi şaşırtıcı biçimde buluşturduğu".

Ödül Töreni

Manisa Büyükşehir Belediyesinin kültür ve sanat hayatına kazandırdığı bu önemli etkinliğin ödül töreni 18 Kasım Salı günü, saat 18.00'de Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi'nde gerçekleştirilecek. Şiirseverler törene davet edildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu törende yaptığı açıklamada; "Merhum Ferdi Başkanımızın başlattığı bu önemli etkinliği devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Düzenlediğimiz bu etkinlikle hem usta şair İlhan Berk’in mirasını yaşatıyor hem de genç şairlere önemli bir destek sunarak edebiyat dünyasına katkı sağlamaya devam ediyoruz" dedi.

