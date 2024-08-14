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Ilhan Omar, Minnesota Ön Seçimini Kazandı

İsrail yanlısı bağışçıların baskısına rağmen Ilhan Omar, Minnesota ön seçiminde zafer elde etti.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 10:11
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 10:11
Ilhan Omar, Minnesota Ön Seçimini Kazandı

Ilhan Omar, Minnesota'da Başarıya Ulaşmayı Başardı

ANKARA (A) - Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen Minnesota ön seçimlerinde, İsrail yanlısı bağışçıların yoğun baskısına rağmen Ilhan Omar, Demokrat Parti'nin adayı olarak öne çıkmayı başardı. 2018 yılında Temsilciler Meclisi'nin ilk başörtülü Müslüman üyesi olarak göreve başlamasının ardından, bu dönemde Don Samuels ile kıyasıya bir yarışa girdi.

Seçim Sonuçları ve Yüzde Farkı

Omar, rakibi Samuels'a kıyasla %13.3'lük bir farkla seçimi kazanarak Demokratların Minnesota eyaletindeki ön seçimlerini başarıyla tamamladı. Bu zafer, "The Squad" olarak bilinen ilerici Demokrat grup içerisinde de önemli bir destek sağladı. Ancak, Omar'ın kazanması, daha önce AIPAC tarafından desteklenen üç Demokrat temsilcinin ön seçimleri kaybetmesinin ardından gerçekleşti.

Omar'ın Açıklamaları

Omar, seçimin sonucunun açıklanmasının ardından, 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerinde Kamal Harris’i destekleyeceğini vurguladı. "Bu kampanya, gördüğüm en çirkin ve iğrenç olanlardan biriydi. Karşımızda, bizi yenmek için her türlü işbirliğine girmeye hazır bir rakip vardı," ifadelerini kullandı.

İçsel Mücadeleler ve Bağışlar

The Intercept isimli haber kaynağı, Samuels yanlısı bağışçıların Omar'a karşı düzenledikleri kampanyada 24 saat içinde yaklaşık 100 bin dolar toplandığını duyurdu. Ancak Ilhan Omar, toplamda kazandığı 1.6 milyon dolarlık bağış ile, Samuels’in topladığı 535 bin doları üç kat aşarak rakibinin önünde önemli bir avantaj sağlamış oldu.

Destek ve Hedefler

Cori Bush, Michigan Temsilcisi Rashida Tlaib önderliğinde, Omar ve diğer Demokrat temsilcilerle birlikte basın toplantısı düzenleyerek Gazze'deki "kalıcı ateşkes" talebinde bulundu ve Biden'ı şiddeti sona erdirmek için harekete geçmeye çağırdı.

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