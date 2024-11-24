İliç Altın Madeni Heyelanında ÇED Bilirkişi Raporu Tamamlandı

İliç’te Heyelan Olayı ve ÇED Raporu

13 Şubat'ta Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen heyelanda 9 işçi toprak altında kalarak yaşamını yitirmişti. Bu üzücü olayın ardından, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporlarını kapsayan yeni bir bilirkişi raporu hazırlandı. İstanbul Teknik, Hacettepe, Yıldız Teknik ve Gazi üniversitelerinden uzman mühendislerin katılımıyla oluşturulan bilirkişi heyeti, kazanın teknik boyutlarını değerlendirerek ayrıntılı bir rapor sunmuştu.

Hazırlanan Raporun Detayları

İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma çerçevesinde hazırlanan 42 sayfalık detaylı raporda, belgeler, teknik raporlar, izin belgeleri ve ölçüm sonuçları titizlikle incelendi. Raporda, ÇED raporlarının, çevresel etkileri değerlendirerek faaliyetlerin sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir şekilde yürütülmesini sağlama amacı taşıdığına vurgu yapıldı.

Olayın Sorumluluğu ve Kazanın Değerlendirilmesi

Raporda, “İşletme aşamasında meydana gelen kazaların doğrudan ÇED raporunun sorumluluğu altında olmadığı” ifadesi dikkat çekti. Raporun sonuç kısmında, ÇED raporu sorumluluğunun tasarım ve işletme hatalarından kaynaklandığı, ancak raporda belirtilen tedbirlerin göz ardı edilmesi durumunda işletmenin hukuki sorumluluk taşıyacağı belirtildi.

Sonuç olarak, 7 Ekim 2021 tarihinde verilen ‘Çöpler Kompleks Madeni 2. Kapasite Artışı ve Flotasyon Tesisi Projesi ÇED Olumlu Kararı’na dair herhangi bir hukuki ve mevzuata aykırılık bulunmadığı ifade edildi.

İlgili Kurumların Sorumluluğu

Rapor, ayrıca daha önce hazırlanan bilirkişi raporlarında ÇED’e yönelik bazı tespitlerin yapıldığını ancak sorumluluk yüklenebilmesi için illiyet bağının kurulması gerektiğinin altını çizdi. ÇED raporunda onay ya da imzası bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin kusurlu olmadığı sonucuna varıldı.

İliç'teki altın madenindeki bu trajik olay, ÇED süreçlerinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sererken, ilgili kurumların ve mühendislik meslek disiplinlerinin sorumluluklarını da dikkatle gözden geçireceği bir dönemi başlatabilir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.