İliç Altın Madenindeki Heyelan Davası Başlıyor: 43 Sanık Yargılanacak

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen heyelan, 9 işçinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Bu trajik olayla ilgili olarak yarın 43 sanığın yargılanmasına başlanacak. Sanıklar, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' ve 'çevreyi taksirle kirletmek' suçlamalarıyla karşı karşıya. Aralarında 5 tutuklu sanık bulunan söz konusu 43 kişi, olayın ardından yapılan soruşturma neticesinde yargı önüne çıkacak.

İliç Cumhuriyet Başsavcılığı, Çöpler köyündeki maden sahasında 13 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşen toprak kayması sonrası 9 işçinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Söz konusu olayla ilgili belirlenen 69 sayfalık iddianame, Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından onaylandı.

İddianamede, madenin işleten şirketin yönetimindeki eksiklikler ve ihlaller detaylı bir şekilde sıralandı. Olay öncesi, anı ve sonrasındaki gelişmelerin titizlikle incelendiği ve uzman bilirkişilerden rapor alındığı belirtildi. Bu raporlar doğrultusunda, daha önce belirlenmiş olan sınır değerlerin ihlal edildiği ve çevre kirliliğine neden olunduğu ifade ediliyor.

Ayrıca, heyelan öncesinde maden sahasındaki uyaran sistemlerini yetersiz olduğu, çatlakların tespit edildiği fakat etkin bir yönetim sisteminin oluşturulmadığı vurgulanıyor. İddianamede, sanıkların 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

Davanın ilk duruşması yarın gerçekleştirilecek. Bu dava, maden güvenliği ve iş kazaları konusunun önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.