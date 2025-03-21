İliç Altın Madenindeki Heyelan Davası: Yeni Bilirkişi Raporu Alınacak

Erzincan'ın İliç ilçesinde, 9 işçinin yaşamını yitirdiği altın madenindeki heyelan olayıyla ilgili davada, yeni bilirkişi raporu alınmasına karar verildi. Davada, 5'i tutuklu 43 sanık yargılanıyor.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, davanın ilk duruşması 30 Haziran'a ertelendi. Duruşmaya tutuklu sanık Iaın Ronald Guılle, tutuksuz sanıklar Ali Erdi S, Aykut A. ve Funda A. katılırken, tutuklu sanıklar Shaun Keady Swartz, Ali Rıza Kalender, Selçuk Çiftlik ve Ömer Ardıç ise SEGBİS üzerinden bağlandı.

Duruşmada savunmalarını yapan sanık avukatları, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Cumhuriyet savcısı ise tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, müştekilerin taleplerini kabul ederken, şirketin davaya dahil edilmesi yönündeki talebi yasal şartların sağlanmadığı gerekçesiyle reddetti. Ayrıca, bilirkişi raporlarında ve uzman mütalaalarında farklılıkların giderilmesi amacıyla yeni bir bilirkişi heyetinin görevlendirilmesine karar verildi.

Konuya ilişkin keşif talepleri ise, olayın üzerinden 1 yıldan fazla süre geçtiği için reddedildi. Heyet, şirketin organizasyon şemasının belirlenmesi için mahkemeye gönderilmesi gerektiğini de vurguladı.

Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, bazı tanıkların da dinlenmesine karar vererek duruşmayı 30 Haziran'a erteledi.