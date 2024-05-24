Bist 100
10.676,65 1%
DOLAR
32,25 0,14%
EURO
35 0,27%
ALTIN
2.406,76 0,37%

İliç faciasında yeni bilirkişi raporu: 13 kişi asli kusurlu kabul edildi

İliç’te meydana gelen maden faciası sonrasında 9 işçi toprak altında kalarak hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayla ilgili ikinci bilirkişi raporunda, üst düzey şirket yöneticilerinin de aralarında yer aldığı 13 kişi asli kusurlu kabul edildi.

Yayın Tarihi: 24.05.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 17:09
İliç faciasında yeni bilirkişi raporu: 13 kişi asli kusurlu kabul edildi

İliç’te Anagold Madencilik’e ait Çöpler Altın Madeni’nde meydana gelen maden faciası ile ilgili yeni bir bilirkişi raporu yayımlandı. Raporda, yaşanan olay ‘iş kazası’ olarak ifade edildi ve Anagold Madencilik’in Türkiye Müdürü olan Cengiz Yalçın Demirci’nin de aralarında bulunduğu 13 kişi ise asli kusurlu olarak kabul edildi.

Raporda, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporunda imzası bulunan yetkililer de asli kusurlu kabul edilen kişiler arasında yer aldı. Öte yandan raporda, 26 kişinin ise tali kusurlu olduğu belirtildi.

Raporda, “proje yönetim mekanizmasının doğru şekilde kurulmamış olması; faz4B olarak kapasite artışına gidilmiş olması; projelerde tasarım hatalarının bulunması; proje tasarım kriterlerinin yetersiz takip edilmesi; uyarı sistemlerinin yetersiz olması; çatlakların uyarı vermesi sonrası olayın etkin şekilde yönetilmesini sağlayacak sistemin bulunmaması” gibi ifadeler yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Ayda 16 bin TL öderim diyen bayiye koşsun! Renault Megane'da kaçmaz fırsat geldi

Evde sütü, yoğurdu biten koşsun! BİM 25 Mayıs aktüel ürünleri yüz güldürecek

Sıfır otomobil almak isteyene 0.99 faizli kredi fırsatı! Yılda bir kez gelen kampanya

Dümdüz saçların sırrı meğer bundaymış! Şampuanın içine eklemek yetiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
5
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
6
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
7
İstanbul'un tüm ilçelerine duyuruldu! Tedbir almadan dışarı çıkan ah vah edecek

Evde muz ve bisküvi varsa hemen deneyin! Çocuklar ve yetişkinler bu tatlıya bayılacak

Evde sütü, yoğurdu biten koşsun! BİM 25 Mayıs aktüel ürünleri yüz güldürecek

Şubeye gitmeden 19.000 TL kredi hazır! Nakit arayanlar o bankanın uygulamasını indiriyor

Dolar 32 değil 27 TL dedi ortalık karıştı! İsmini sır gibi saklayan isim konuştu

Sıfır otomobil almak isteyene 0.99 faizli kredi fırsatı! Yılda bir kez gelen kampanya

Ehliyeti olanlara son çağrı! Bunu yapmayan 12.000 TL ceza alacak

Parfüm, makyaj ürünleri, tuvalet kağıdı geliyor! BİM 28 Mayıs aktüel ürünler kataloğu

Dümdüz saçların sırrı meğer bundaymış! Şampuanın içine eklemek yetiyor

Asgari ücret zammında kulis bilgisi sızdı! Temmuz öncesi ikinci zam kapısı aralandı

Ayda 16 bin TL öderim diyen bayiye koşsun! Renault Megane'da kaçmaz fırsat geldi

Devletten bu maaşı alana 5000 TL ikramiye! Bayram piyangosu onlara da vuracak

Evinde doğal gaz bağlı olanlar dikkat! O tarihe kadar süreniz kaldı