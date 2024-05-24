İliç faciasında yeni bilirkişi raporu: 13 kişi asli kusurlu kabul edildi

İliç’te Anagold Madencilik’e ait Çöpler Altın Madeni’nde meydana gelen maden faciası ile ilgili yeni bir bilirkişi raporu yayımlandı. Raporda, yaşanan olay ‘iş kazası’ olarak ifade edildi ve Anagold Madencilik’in Türkiye Müdürü olan Cengiz Yalçın Demirci’nin de aralarında bulunduğu 13 kişi ise asli kusurlu olarak kabul edildi.

Raporda, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporunda imzası bulunan yetkililer de asli kusurlu kabul edilen kişiler arasında yer aldı. Öte yandan raporda, 26 kişinin ise tali kusurlu olduğu belirtildi.

Raporda, “proje yönetim mekanizmasının doğru şekilde kurulmamış olması; faz4B olarak kapasite artışına gidilmiş olması; projelerde tasarım hatalarının bulunması; proje tasarım kriterlerinin yetersiz takip edilmesi; uyarı sistemlerinin yetersiz olması; çatlakların uyarı vermesi sonrası olayın etkin şekilde yönetilmesini sağlayacak sistemin bulunmaması” gibi ifadeler yer aldı.