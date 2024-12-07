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İliç Heyelanında ÇED Raporu Onaylayanlar Hakkında Kovuşturmaya Yer Yok

İliç'teki heyelan sonrası yapılan soruşturmada, ÇED raporunu onaylayan kamu yetkilileri hakkında 'kovuşturmaya yer olmadığı' kararı verildi.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 10:19
İliç Heyelanında ÇED Raporu Onaylayanlar Hakkında Kovuşturmaya Yer Yok

İliç'teki Heyelan Olayında Kovuşturma Kararı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat’ta yaşanan heyelan sonucunda 9 işçi toprak altında kalarak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmalar neticesinde, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporlarına onay ve imza atan kamu yetkilileri hakkında "kovuşturmaya yer olmadığına dair" karar verildi.

Başsavcılığın Açıklamaları

İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 13 Şubat’taki olayla ilgili olarak "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ile "Çevreyi taksirle kirletmek" suçlarından soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı. Soruşturma sürecinde farklı tarihlerde kamu görevlileri hakkında çok sayıda suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Olay sonrası atanan cumhuriyet savcılarının kapsamlı araştırmalar yaptığını vurgulayan başsavcılık, 22 Kasım’da sunulan bilirkişi raporuna atıfta bulundu. Raporda, ÇED ile ilgili olarak, iş kazasının meydana gelmesinde ÇED raporunda onay ve imzası bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin sorumluluğunun bulunmadığı görüşü vurgulandı.

Kovuşturmaya Yer Olmadığı Belirlendi

Başsavcılık, belirtilen rapor doğrultusunda ÇED raporunda onay veya imzası bulunan bakanlık yetkilileri hakkında, üzerlerine atılı suçların unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle "kovuşturmaya yer olmadığına dair" karar verdi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda, işçilerin cenazelerine farklı tarihlerde ulaşılması da kaydedildi.

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