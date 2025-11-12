İliç maden davasında ara karar: 2 sanık adli kontrolle tahliye

Erzincan'daki heyelanda 9 işçinin yaşamını yitirdiği dava 6 Ocak 2026'ya ertelendi

Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde 9 işçinin hayatını kaybettiği heyelana ilişkin davada, 5’i tutuklu 43 sanık yargılanıyor. Duruşma, Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda görüldü.

Duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ali Erdi S., Aykut A. ve Funda A. ile tutuklu sanıklardan Ronald Guılle, Shaun Keady Swartz, Ali Rıza Kalender, Selçuk Çiftlik ve Ömer Ardıç cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada taraf avukatları, müştekiler ve hayatını kaybeden madencilerin yakınları da hazır bulundu.

Firari sanıklar John H., Kenan Ö., Luis Q., Vınh Luu D L., Kevin James G., Kevin Joseph R. ve Wıllıam Keıth M. duruşmaya katılmadı.

Mahkeme, dava dosyasına eklenen 508 sayfalık yeni bilirkişi raporundaki tespitler çerçevesinde sanıklardan savunmalarını istedi. Cumhuriyet savcısı, sanıklara rapora ilişkin savunma için ek süre talep etti.

Savcı ayrıca, Ronald Guılle, Ali Rıza Kalender ve Selçuk Çiftlik hakkında tutukluluğun devamına; Shaun Keady Swartz ve Ömer Ardıç hakkında ise adli kontrol şartıyla tahliye talep etti. Müşteki yakınları ve avukatları ise sanıkların tutukluluk hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Shaun Keady Swartz ve Ömer Ardıç'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine; diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin ise devamına karar verdi. Duruşma, 6 Ocak 2026 tarihine ertelendi.

