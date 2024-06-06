İliç maden faciasında toprak altında kalan iki işçinin daha cansız bedeni bulundu

Erzincan’ın İliç ilçesinde 13 Şubat’ta meydana gelen göçük nedeniyle, 9 işçi toprak altında kalmıştı. Yapılan arama ve kurtarma çalışmaları sonrasında ilk işçinin cenazesi Nisan ayında bulunmuştu.

Anagold Madencilik’e ait Çöpler Altın Madeni’de yer alan maden ocağında yaşanan felaket nedeniyle 9 işçi toprak altında kalmıştı. Bugün (6 Haziran) 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi verildi. Böylece 9 işçiden 7’sinin cenazesine ulaşılmış oldu.

2 işçi ise hala toprak altında ve arama çalışmaları devam ediyor.