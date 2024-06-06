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İliç maden faciasında toprak altında kalan iki işçinin daha cansız bedeni bulundu

İliç’te meydana gelen maden faciasında toprak altında kalan işçilerden, 2’sinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Toprak altında kalmış olan 9 işçiden 7’sinin cansız bedeni bulunmuş oldu.

Yayın Tarihi: 06.06.2024 16:19
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 16:19
İliç maden faciasında toprak altında kalan iki işçinin daha cansız bedeni bulundu

Erzincan’ın İliç ilçesinde 13 Şubat’ta meydana gelen göçük nedeniyle, 9 işçi toprak altında kalmıştı. Yapılan arama ve kurtarma çalışmaları sonrasında ilk işçinin cenazesi Nisan ayında bulunmuştu.

Anagold Madencilik’e ait Çöpler Altın Madeni’de yer alan maden ocağında yaşanan felaket nedeniyle 9 işçi toprak altında kalmıştı. Bugün (6 Haziran) 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi verildi. Böylece 9 işçiden 7’sinin cenazesine ulaşılmış oldu.

2 işçi ise hala toprak altında ve arama çalışmaları devam ediyor.

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