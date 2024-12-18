İliç'teki Altın Madeni Heyelanında 43 Şüpheli Hakkında İddianame Hazırlandı

İliç'te Altın Madeni Heyelanı: 43 Şüpheli Hakkında Yasal Süreç Başladı

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeninde 9 işçinin hayatını kaybetmesine neden olan toprak kayması olayıyla ilgili olarak, 43 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma sonucunda, 5'i tutuklu 43 şüpheli, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" ile "Çevreyi taksirle kirletmek" suçlamalarıyla yargılanacak.

Heyelan Olayı ve Sonuçları

13 Şubat tarihinde Çöpler köyündeki maden sahasında gerçekleşen heyelan sonucu, Adnan Keklik, Kenan Öz, Ramazan Çimen, Uğur Yıldız, Abdurrahman Şahin, Fahrettin Keklik, Mehmet Kazar, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara hayatını kaybetti. Ayrıca, İsa Taşdelen ve İshak Demir de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İddianamenin Detayları

İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan 69 sayfalık iddianame, Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. İddianamede, tüm şüphelilerin 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Şirket Yöneticileri Hakkında Ek Suçlamalar

Altın madenini işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G. ile C.Y.D. ve K.Ö. hakkında ise, "Çevreyi taksirle kirletmek" suçlaması yöneltildi. Bu kişiler için adli para cezası veya toprak, su ve havada kalıcı etki bırakması durumunda 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.