İlk evini alacaklara müjdeli haber geldi: Krediler bu şartlara göre uygulanacak

Geçtiğimiz dönemde ilk evini alacak vatandaşlara devlet tarafından destek verileceği açıklanmıştı. O kredinin şartları belli oldu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İLK EVİNİ ALACAKLARA KREDİ DESTEĞİ

İlk evini alacak vatandaşlara hükümet desteği son hızıyla devam ediyor. Merkez Bankası ilk ev kampanyasıyla ilgili belirlenen faiz ve vade sürelerini açıklamaya başladı. Merkez Bankası ve BDDK işbirliği ile ortaya çıkacak olan konut kredi desteğinde düşük faiz oranı ve vatandaşa uygun vade seçenekleri sunulacak. Bu şekilde konut ve inşaat arzı katkısının büyümesi hedefleniyor.





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Merkez Bankası ve BDDK çalışmalarının sürdüğünü, yakın zamanda adımların atılacağını söylemişti. Yapılan açıklama sonrasında ilk evini alacak vatandaşlara 180 ay vade ve yüzde 1.20 faiz oranı uygulanması bekleniyor. Normal şartlarda bankalar 120 ay vade ve yüzde 2.90 faiz oranı uyguluyor. 1 milyon TL bir ev için 10 senelik vade oranıyla yüzde 1.20 faiz oranında aylık 18 bin 484 TL taksit tutarı ortaya çıkıyor. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Özelmacıklı konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Bu oranlarda kredi düzenlemelerinin Eylül ayında başlaması bekleniyor. Amaç inşaat arzına destek çıkmak ve konut edimini kolaylaştırmak.'