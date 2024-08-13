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İlk Müslüman Temsilci İlhan Omar'a Yönelik Bağış Kampanyası

İsrail yanlısı bağışçılar, İlhan Omar'ın ön seçimlerde kaybetmesi için rakibi Don Samuels'i destekliyor.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 14:37
İlk Müslüman Temsilci İlhan Omar'a Yönelik Bağış Kampanyası

İlhan Omar'a Karşı Bağışlar

ABD'de, Minnesota Temsilcisi İlhan Omar'ın eyalet ön seçimlerini kaybetmesi amacıyla İsrail yanlısı bağışçılar tarafından Don Samuels'e on binlerce dolar destek sağlandı. The Intercept haberine göre, bu bağışların hızlı bir şekilde toplandığı ve sadece bir gün içinde 100 bin dolara ulaşıldığı bildirildi.

Bağışların Arkasındaki İsimler

Whatsapp grubunda yer alan Michael Sinensky, Samuels'in kampanyasıyla bir bağlantı olmadığını öğrenince hayal kırıklığına uğradığını belirtti. Sinensky, bu bağış sürecine katılarak ailesi ve arkadaşlarını bağış yapmaya teşvik ettiğini ifade etti.

Omar'ın Bağış Toplama Başarısı

2018 ara seçimlerinde ABD Kongresi'ne giren ilk başörtülü Müslüman temsili İlhan Omar, rakibi Don Samuels'in topladığı 535 bin doların üç katı olan 1,6 milyon dolarla öne çıkmayı başardı.

Demokrat Temsilcilerden Ortak Açıklama

Demokrat Temsilciler Cori Bush, Rashida Tlaib, Jan Schakowsky ile birlikte Gazze'de kalıcı ateşkes talep etmek amacıyla ortak basın toplantısı düzenlediler ve Biden'ı şiddeti sona erdirmek için harekete geçmeye davet ettiler.

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