İlkadım'da Cenaze Hizmetleri 7/24: Başkan İhsan Kurnaz

İlkadım Belediyesi, Başkan İhsan Kurnaz'ın talimatıyla cenaze hizmetlerini ekipman ve araç sayısını artırarak 7 gün 24 saat hizmete sundu.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 15:13
İlkadım'da cenaze hizmetleri 7/24 erişime açıldı

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, belediyenin cenaze hizmetlerinin 7 gün 24 saat kesintisiz şekilde sürdüğünü söyledi.

İlkadım Belediyesi, cenaze hizmetlerinin kapsamını genişleterek ekipman ve araç sayısını artırdı. İlkadım Belediyesi Cenaze Hizmetleri Müdürlüğü, çalışma süresini de 7 gün 24 saat olarak güncelledi.

Hizmet kapsamı ve uygulama

Kurnaz'ın talimatıyla yapılan düzenlemeyle ekipman ve araç sayısı artırıldı; ekipler, cenazesi olan vatandaşlara çadır, sandalye, masa, pide, çay ve su gibi ihtiyaçları hızlıca temin ediyor. Belediye, bu hizmetlerle vatandaşların zor günlerinde pratik destek sağladığını belirtiyor.

Başkan Kurnaz'ın açıklaması

Başkan İhsan Kurnaz, "Belediyemiz bünyesinde değer ve kıymet verdiğimiz hizmetlerden birisi de cenaze hizmetleridir. Vatandaşlarımızın güzel günlerde yanında olduğumuz gibi zor günlerinde de yanlarında olmak asli görevlerimizdendir. Bu noktada Cenaze Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerimiz, cenazesi olan hemşehrilerimize en hızlı sürede ulaşarak ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Cenaze hizmetlerimiz kapsamında hemşehrilerimize çadır, sandalye, masa, pide, çay ve su temin ediyoruz. Cenazesi olan vatandaşımızın bu ihtiyaçları düşünmemesi için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Ayrıca cenaze hizmetlerimizde kullandığımız ekipmanlarımızın ve bu ekipmanları taşıdığımız araçlarımızın sayısını artırdık ve cenaze hizmetlerimizi 7 gün 24 saat ulaşılabilir hale getirdik. Her zaman dediğimiz gibi vatandaşlarımızın her anında hep yanındayız" dedi.

