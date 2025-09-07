DOLAR
İlker Arslan Adliyeye Sevk Edildi — Antalya Emniyet Müdürü Görevden Uzaklaştırıldı

Görevden uzaklaştırılan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında teslim olup adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 17:17
İlker Arslan adliyeye sevk edildi

Güncelleme: Adliyeye sevk haberi eklendi

İlker Arslan, Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılmasının ardından hakkında verilen gözaltı kararı doğrultusunda teslim oldu ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında 'rüşvet almaya aracılık etmek', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'haksız mal edinme' suçlamaları kapsamında gözaltı kararı verilen Arslan, Antalya'da teslim oldu.

Emniyetteki sorgulama ve işlem sürecinin tamamlanmasının ardından Arslan, işlemlerinin tamamlanması üzerine adliyeye sevk edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından dün yapılan açıklamada, "Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı da, Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Arslan hakkında gözaltı kararı verdiğini bildirmişti.

