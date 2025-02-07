İlkokul Öğrencilerinden Engelli Arkadaşları İçin İyilik Hareketi

İlkokul Öğrencilerinden Anlamlı Proje

Afyonkarahisar'a bağlı Bostanlı köyünde öğrenim gören ilkokul öğrencileri, mezun oldukları okuldan olan engelli arkadaşları için anlamlı bir iyilik hareketi başlattı. Bu organizasyon sayesinde, kas erimesi rahatsızlığı nedeniyle eğitimini tamamlayamayan Şükrü Akpınar için akülü sandalye temin edildi.

Akpınar'a Destek İçin Bir Araya Geldiler

Öğrenciler, okulu bitirdikten sonra eğitimine ara veren 14 yaşındaki Şükrü Akpınar’ı öğretmenleriyle birlikte ziyaret etti. Ziyaret sırasında Akpınar’ın dışarı çıkamadığını ve yürüyemediğini fark eden öğrenciler, bu durumu değiştirmek için harekete geçmeye karar verdi.

İyilik Hareketi Başlatıldı

Akpınar'a yeni bir akülü engelli aracı hediye etmek amacıyla başlayan iyilik hareketine öğrenciler, öğretmenleri ve hayırsever vatandaşlar destek verdi. Toplanan para ile akülü sandalye alınıp, Akpınar’a teslim edildi.

Öğrencilerin Mutlu Anıları

İlkokul 3. sınıf öğrencisi Adan Emir Karakaş, ziyarete gittiklerinde Akpınar'ın durumunun kendilerini etkilediğini belirterek, "Arkadaşımız yürüyemiyordu. O yüzden akülü tekerlekli sandalye almaya karar verdik. Sandalyeyi vermeye gittiğimizde onun mutlu olduğunu hissettik. Biz de çok mutlu olduk," dedi.

Zeynep Nisa Demir'in Düşünceleri

Üçüncü sınıf öğrencisi Zeynep Nisa Demir ise, ziyaretten edildiği mutlu anların ardından bu iyilik hareketini başlatmak için öğretmenleriyle görüşmelerinin önemli olduğunu açıkladı.

Vefa Örneği

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, öğrencilerin bu vefa örneğinin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli içindeki merhamet ve paylaşma anlayışına uygun olduğunu belirtti. Sünnetci, "Öğrencilerin gözlerindeki mutluluk ve heyecana şahit olmak bizleri de duygulandırdı," şeklinde konuştu.

Aile Duygularını İfade Etti

Şükrü Akpınar'ın babası Halil Akpınar ise yardım eden herkese teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Bizi sevindirdiniz, mutlu ettiniz," ifadelerini kullandı.