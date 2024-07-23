Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Illinois'da Siyahi Kadın Polisi Tarafından Vuruldu

Bir siyahi kadın, evine çağırdığı polis tarafından vurularak hayatını kaybetti. Olayın detayları ve polis memurunun durumu araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 17:59
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 17:59
Illinois'da Siyahi Kadın Polisi Tarafından Vuruldu

Olayın Ayrıntıları

Illinois eyaletinin Springfield şehrinde, evinin çevresinde birinin bulunması üzerine yardım isteyen 36 yaşındaki siyahi kadın, polis tarafından vurularak hayatını kaybetti.

Vücut Kamera Kayıtları Yayınlandı

Polis tarafından yapılan açıklamalar ve vücut kamera görüntüleri, olayın detaylarını gün yüzüne çıkardı. Çekilen görüntülerde, 2 polis memurunun Sonya Massey ile iletişim kurduğu ve kendisinden kimlik talep ettiği görülüyor.

Olayın Gelişimi

Massey, sırasıyla ocakta kaynayan suyu eline alırken, "Seni İsa adına azarlıyorum" diyerek bir tepki gösterdi. Bu sırada polislerden biri geri çekiliyor, diğeri ise silahını çekerek kadına "Kabı yere bırak" diye bağırıyor. Kadın, "Özür dilerim" diyerek eğilse de, birden kabı kaldırdığında polis memuru 3 el ateş açıyor.

Polis Memurunun Açıklamaları

Silah seslerinin ardından, şüpheli polis memuru Sean Grayson, "Elinde kaynar su ile üzerime geldi, kahretsin, başıma kaynar su dökülmesini istemiyorum" ifadelerini kullanıyor.

Yargı Süreci

7 Temmuz 2023'te gerçekleşen olayın ardından, 30 yaşındaki polis memuru Grayson görevden alındı. Yargı süreci devam eden Grayson, birinci derece cinayet ve görevini kötüye kullanma gibi suçlamalarla karşı karşıya. Eğer suçlu bulunursa, ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılabilir.

Aile Avukatının Açıklamaları

Massey’in avukatı, olay sonrası yaptığı açıklamada, "Kurşuna değil, yardıma ihtiyacı vardı" diyerek kadının yaşadığı zorluklara dikkat çekti. 2 çocuk annesi Massey’in akıl sağlığı problemleri bulunduğu biliniyor.

Kefaletsiz şekilde ilçe hapishanesinde tutulan Grayson, suçlu bulunması halinde farklı suçlardan hapis cezasıyla karşılaşabilir.

İLGİLİ HABERLER

Çocuklu ailelere 400 TL destek müjdelendi! Her haneye para girecek

Nakit arayana büyük ödeme! 50.000 TL hızlı kredi onaylandı

Memur olmsk isteyene Temmuz ayının son müjdesi! Binlerce KPSS'li, KPSS'siz memur alımı yapılacak

81 ilde altın satışları değişti! Artık o altınlar bozdurulamayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Çocuklu ailelere 400 TL destek müjdelendi! Her haneye para girecek

İŞKUR'dan yeni TYP alımı fırsatı! Kaymakamlıklara TYP personeli alınacak

Emeklilere 31 Temmuz'a kadar süre verildi! Bir sefere mahsus 12.000 TL verilecek

Samsung'u olanlar, iPhone'u olanları çatlatacak! Samsung özel WhatsApp güncellemesi alacak! İşte alacak telefonlar listesi

Yoğurdun içine bir kaşık ekleyip yiyin! Vücudunuzdaki mucizeye inanamayacaksınız

Memur olmsk isteyene Temmuz ayının son müjdesi! Binlerce KPSS'li, KPSS'siz memur alımı yapılacak

250 TL ödüllü kredi kartı kampanyası! Aidat ödemesi yok

81 ilde altın satışları değişti! Artık o altınlar bozdurulamayacak

İŞKUR müjdesi! Gençlere günlük maaş fırsatı...

Ekonomik gıda zinciri devini vurdu! O firma iflas etti' Yüzlerce şube kapandı, binlerce kişi işsiz kaldı!

Nakit arayana büyük ödeme! 50.000 TL hızlı kredi onaylandı

Mamak'ta değerli bir taşınmaz satışta 1.600.000 TL değerinde!