Illinois'da Siyahi Kadın Polisi Tarafından Vuruldu

Olayın Ayrıntıları

Illinois eyaletinin Springfield şehrinde, evinin çevresinde birinin bulunması üzerine yardım isteyen 36 yaşındaki siyahi kadın, polis tarafından vurularak hayatını kaybetti.

Vücut Kamera Kayıtları Yayınlandı

Polis tarafından yapılan açıklamalar ve vücut kamera görüntüleri, olayın detaylarını gün yüzüne çıkardı. Çekilen görüntülerde, 2 polis memurunun Sonya Massey ile iletişim kurduğu ve kendisinden kimlik talep ettiği görülüyor.

Olayın Gelişimi

Massey, sırasıyla ocakta kaynayan suyu eline alırken, "Seni İsa adına azarlıyorum" diyerek bir tepki gösterdi. Bu sırada polislerden biri geri çekiliyor, diğeri ise silahını çekerek kadına "Kabı yere bırak" diye bağırıyor. Kadın, "Özür dilerim" diyerek eğilse de, birden kabı kaldırdığında polis memuru 3 el ateş açıyor.

Polis Memurunun Açıklamaları

Silah seslerinin ardından, şüpheli polis memuru Sean Grayson, "Elinde kaynar su ile üzerime geldi, kahretsin, başıma kaynar su dökülmesini istemiyorum" ifadelerini kullanıyor.

Yargı Süreci

7 Temmuz 2023'te gerçekleşen olayın ardından, 30 yaşındaki polis memuru Grayson görevden alındı. Yargı süreci devam eden Grayson, birinci derece cinayet ve görevini kötüye kullanma gibi suçlamalarla karşı karşıya. Eğer suçlu bulunursa, ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılabilir.

Aile Avukatının Açıklamaları

Massey’in avukatı, olay sonrası yaptığı açıklamada, "Kurşuna değil, yardıma ihtiyacı vardı" diyerek kadının yaşadığı zorluklara dikkat çekti. 2 çocuk annesi Massey’in akıl sağlığı problemleri bulunduğu biliniyor.

Kefaletsiz şekilde ilçe hapishanesinde tutulan Grayson, suçlu bulunması halinde farklı suçlardan hapis cezasıyla karşılaşabilir.