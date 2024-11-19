Illinois'de 'Filistin' Kıyafetine Sözlü Saldırı: Kadına Nefret Suçu İtham Edildi

Illinois'de Nefret Suçu Davası

ABD'nin Illinois eyaletinde, "Filistin" yazılı kıyafet giyen bir kişiye sözlü olarak saldıran bir kadın, bu davranışı nedeniyle nefret suçu ile itham edildi. Olay, Illinois'in DuPage bölgesinde meydana geldi.

Olayın Detayları

16 Kasım tarihinde, Alexandra Szustakiewicz'in "Filistin" kıyafetli bir bireye bağırarak hakaret ettiği yönünde polise yapılan başvuru üzerine, ortaya çıkan olaya ilişkin polis raporları hazırlandı. Szustakiewicz'in, olayı cep telefonuyla kaydetmeye çalışan bir kişiyi de telefonuyla engellemeye çalıştığı bildirildi.

Polis, olaydan sonra Szustakiewicz'i gözaltına aldı ve nefret suçuyla suçlandı. Kadının 16 Aralık'ta hakim karşısına çıkacağı kaydedildi.

Bölge Savcısından Açıklama

Bölge Savcısı Robert Berlin, konuya dair yaptığı açıklamada, "Bu tür davranışların medeni bir toplumda yeri olmadığını" belirtti. Savcının ifadeleri, toplumda nefret suçlarına karşı sıfır tolerans gösterilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.