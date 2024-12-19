DOLAR
35,07 -0,08%
EURO
36,61 -0,71%
ALTIN
2.955,15 -1,32%
BITCOIN
3.573.025,59 -0,52%

İlyas Yalçıntaş'a Hakaret Davasında Ara Karar Açıklandı

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın bir kadına hakaret davasında ara karar verildi; mahkeme duruşmayı erteledi.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 12:21
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 13:05
İlyas Yalçıntaş'a Hakaret Davasında Ara Karar Açıklandı

İlyas Yalçıntaş'ın Hakaret Davası Devam Ediyor

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, İran uyruklu bir kadına karşı "sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" suçlamasıyla yüzleşiyor. İstanbul 71. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında ara karar açıklandı.

Duruşma Detayları ve Sanığın İfadeleri

Duruşmaya katılan Yalçıntaş, müşteki M.H.'nin kendisini rahatsız ettiğini ve izinsiz olarak evine girdiğini öne sürdü. Yalçıntaş, "Beni tahrik etti. Cevap vermek zorunda kaldım, bu yüzden o mesajları attım. Beraatimi istiyorum." diyerek savunmasını yaptı.

Müşteki Avukatının İddiaları

Müşteki avukatı Ali Kemal Atçeken, sanığın savunmasını kabul etmediklerini ve müvekkilinin eğitim hayatının sona erdiğini belirtti. Atçeken, Yalçıntaş’ın müvekkiline yönelik tehditlerinin devam ettiğini ve cinsel saldırıya maruz kaldığını iddia etti.

Ses Kaydı Tartışması

Duruşmada, sanık Yalçıntaş, mahkeme başkanının sorusu üzerine, "Ağır tahrik altında kaldığım için bu sözleri sarfettim. Ses kaydı bana ait." şeklinde yanıt verdi. Müşteki avukatları, Yalçıntaş'ın hakaretlerine dair ses kaydını da dinletti.

Cumhuriyet Savcısının Mütalaası

Cumhuriyet savcısı, sanığın 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, taraflara mütalaaya karşı savunma için ek süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden Öne Çıkanlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Yalçıntaş’ın 8 Şubat tarihli hakaret içerikli mesajlarıyla bu suçu işlediği belirtiliyor. Yalçıntaş ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmemektedir.

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın İran uyruklu bir kadına karşı "sesli, yazılı veya görüntülü bir...

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın İran uyruklu bir kadına karşı "sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" suçunu işlediği iddiasıyla açılan davada ara karar açıklandı. İstanbul 71. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Yalçıntaş ve tarafların avukatları katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Ordusu Yemen'de Husilere 14 Savaş Uçağıyla Saldırdı
2
Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltında
3
İsrail Askerlerinin Ateşinde 80 Yaşındaki Filistinli Kadın Hayatını Kaybetti
4
Kastamonu'da Eşini Öldüren Polis Memurunun Yargı Süreci Başladı
5
Aydın'da 34 Ton Tağşişli Zeytinyağı Operasyonu
6
Bolu'daki Yangında Ahır ve Samanlık Kullanılamaz Hale Geldi
7
Turistik Doğu Ekspresi Seferleri 23 Aralık'ta Başlıyor

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!