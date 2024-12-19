İlyas Yalçıntaş'a Hakaret Davasında Ara Karar Açıklandı

İlyas Yalçıntaş'ın Hakaret Davası Devam Ediyor

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, İran uyruklu bir kadına karşı "sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" suçlamasıyla yüzleşiyor. İstanbul 71. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında ara karar açıklandı.

Duruşma Detayları ve Sanığın İfadeleri

Duruşmaya katılan Yalçıntaş, müşteki M.H.'nin kendisini rahatsız ettiğini ve izinsiz olarak evine girdiğini öne sürdü. Yalçıntaş, "Beni tahrik etti. Cevap vermek zorunda kaldım, bu yüzden o mesajları attım. Beraatimi istiyorum." diyerek savunmasını yaptı.

Müşteki Avukatının İddiaları

Müşteki avukatı Ali Kemal Atçeken, sanığın savunmasını kabul etmediklerini ve müvekkilinin eğitim hayatının sona erdiğini belirtti. Atçeken, Yalçıntaş’ın müvekkiline yönelik tehditlerinin devam ettiğini ve cinsel saldırıya maruz kaldığını iddia etti.

Duruşmada, sanık Yalçıntaş, mahkeme başkanının sorusu üzerine, "Ağır tahrik altında kaldığım için bu sözleri sarfettim. Ses kaydı bana ait." şeklinde yanıt verdi. Müşteki avukatları, Yalçıntaş'ın hakaretlerine dair ses kaydını da dinletti.

Cumhuriyet Savcısının Mütalaası

Cumhuriyet savcısı, sanığın 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, taraflara mütalaaya karşı savunma için ek süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden Öne Çıkanlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Yalçıntaş’ın 8 Şubat tarihli hakaret içerikli mesajlarıyla bu suçu işlediği belirtiliyor. Yalçıntaş ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmemektedir.

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın İran uyruklu bir kadına karşı "sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" suçunu işlediği iddiasıyla açılan davada ara karar açıklandı. İstanbul 71. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Yalçıntaş ve tarafların avukatları katıldı.