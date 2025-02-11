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İmalat Sanayisinde Rekor Üretim: Yüksek Teknoloji Öne Çıkıyor

Türkiye'nin imalat sanayisi, yüksek teknolojili ürünlerle rekor seviyeye ulaştı. 2024'te sanayi üretim endeksi 133,4'e çıktı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:12
İmalat Sanayisinde Rekor Üretim: Yüksek Teknoloji Öne Çıkıyor

Türkiye İmalat Sanayisi 2024'te Rekor Kırdı

Türkiye'nin yüksek teknoloji üretimini artırma çabaları, imalat sanayisi üretiminde gözle görülür bir başarı sağladı. Geçtiğimiz yıl, sanayi üretim endeksi 133,4 ile rekor bir seviyeye ulaşırken, yüksek teknolojili ürünlerin imalatı 4,5 puanlık katkı ile bu başarıda ön plana çıktı.

Sanayi Üretim Endeksi Yüzde 7 Artış Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçtiğimiz yıl %7'lik bir artışla 129,9 seviyesine ulaştı. İmalat sanayisi, toplam sanayi üretim endeksindeki değişime 6,1 puanlık bir etki sağladı.

Yüksek Teknoloji Ürünlerinde Önemli Artışlar

Aralık 2024 itibarıyla imalat sanayisi üretim endeksi, yıllık bazda %6,8 artış göstererek 133,4'e ulaştı. HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı gibi teşviklerle, yüksek teknoloji alanında yapılan yatırımlarla birlikte, bu alandaki artış önemli bir kaynak oluşturdu.

Yüksek teknolojili ürünler, sektördeki yıllık değişim içerisinde 4,5 puan katkı sağarken, diğer ulaşım araçlarının üretimi 4 puan, fabrikasyon metal ürünleri imalatı 1,4 puan, orta-düşük teknoloji ürünlerin imalatı 1,1 puan ve düşük teknoloji ürünleri ise 1 puan etkili oldu.

Sermaye Malı ve Elektronik Ürünlerde Rekor Seviyeler

Aralık 2024'te takvim etkilerinden arındırılmış endeksler arasında en yüksek seviyelere ulaşan kategoriler: 219,1 ile sermaye malı, 214,6 ile ham petrol ve doğal gaz çıkarımı, 127,6 ile ağaç ve mantar ürünleri, 151,8 ile fabrikasyon metal ürünler ve 331,8 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin üretimi öne çıktı.

Yüksek teknolojili ürün üretiminde %43,5'lik bir artışla endeks 345,1'e, orta-yüksek teknolojili ürünlerde %0,6 artışla 138,6'ya, orta-düşük teknolojili ürünlerde %3,3 artışla 118,5'e ve düşük teknolojili ürünlerde %2,9 artışla 115,9'a ulaşıldı.

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