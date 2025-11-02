İmam Hatip Kızları Teknolojiyle Buluşuyor: Technoka ve 'Firuze' ile TEKNOFEST Başarısı

HAMDİ DİNDİREK - Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde kurulan Technoka Teknoloji Takımı, tamı tamına kız öğrencilerden oluşan kadrosuyla okul atölyelerinde kendi emekleriyle yenilikçi projeler üretiyor.

Technoka: Gelenekle bilimi bir araya getiren bir laboratuvar

Technoka, robotlardan sabit ve döner kanatlı insansız hava araçlarına (İHA), roketlerden elektrikli araca kadar 12 branşta çalışmalar yürütüyor. Takım, mühendislik ve bilim alanlarında pratik bilgi kazanırken imam hatip geleneğini teknolojiyle buluşturuyor.

Projeler ve öne çıkan başarılar

Öğrenciler atölyelerde devre lehiminden yazılım testlerine, gövde tasarımından montaja kadar tüm süreçleri kendi imkanlarıyla gerçekleştiriyor. 'Firuze' adı verilen elektrikli araç TEKNOFEST'te finalist oldu; ekip aynı zamanda döner kanat ve sabit kanat İHA, robot yarışları ve uluslararası robotik yarışması FRC'de dikkat çeken sonuçlar elde etti. Takım, FRC İstanbul Regional şampiyonu olarak ABD'deki dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etti ve 2026 vizyonunda insansız su altı sistemleri ile roket üretimi hedefliyor.

Koordinatörün değerlendirmesi

Okulun Teknoloji Koordinatörü Muhammed Fatih Balaban, bu yıl 5 projeden 4'ünün TEKNOFEST finalist olduğunu belirtti. Elektrikli araba 'Firuze''nin sosyal medyada 10 milyonun üzerinde görüntülenme aldığını vurgulayan Balaban, bazı eleştirilere rağmen öğrencilerin motivasyonunu kaybetmediğini, "Daha iyisini, daha güzelini yapalım" diyerek yola devam ettiklerini aktardı. Balaban ayrıca, 28 Şubat sürecine atıfta bulunarak bugünkü projelerin ve kazanımların Türkiye'deki hak ve özgürlükler açısından gurur verici olduğunu söyledi.

Öğrencilerden gelen sesler

Sümeyye Lal Ateş (11. sınıf) takımı 2023'te kurduklarını, teknolojiye ilgi duyan genç kızların imam hatipte de başarılı olabileceğini göstermek istediklerini anlattı. İlk yıl 120 başvuru aldıklarını, öğrencilerin elektronik yazılım, mekanik tasarım ve halkla ilişkiler olmak üzere uzmanlaştıklarını belirtti. Ateş, Firuze için seçtikleri Osmanlı konseptiyle çini motiflerini araç üretimleriyle birleştirerek köklerini geleceğe taşıdıklarını söyledi.

Rabia Yılmaz (11. sınıf), 2,5 yıllık çalışmanın ürünü olan Firuze projesinin başlangıçta verimlilik odaklı planlandığını, şimdi daha estetik ve gelişmiş bir araç üzerinde çalıştıklarını anlattı. Yılmaz, alüminyum profilden araç üzerini kendi emekleriyle kapladıklarını ve projeye baktıklarında birçok anı ve tecrübe gördüklerini ifade etti.

Melisa Kement (11. sınıf) ise iki yıl önce 6 proje ile yola çıktıklarını, TEKNOFEST'te Liseler Arası İHA Yarışması, Robolig, Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ve roket yarışlarına hazırlandıklarını söyledi. Kement, takımın projelerini şöyle özetledi: 'Orhan' TEKNOFEST Robolig'de Türkiye dördüncüsü oldu; 'Laz Ziya' ile FRC'de Türkiye şampiyonu olarak dünya şampiyonasına davet alındı; Firuze TEKNOFEST 2025 Efficiency Challenge'ta finale kaldı; 'Turna' ve 'Ebabil' İHA'lar liseler arası İHA kategorisinde finale yükseldi; 'Nazlı' robotu ise Robolig'de finale kaldı.

Technoka, öğrencilerin yeteneklerini pratiğe döktüğü, geleneksel değerlerle modern teknolojiyi birleştiren ve önemli ulusal ile uluslararası başarılara imza atan bir örnek olarak öne çıkıyor.

