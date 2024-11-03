İmamoğlu, 46. İstanbul Maratonu'na Katıldı

İmamoğlu, 46. İstanbul Maratonu'nda Coşkuyla Yer Aldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor İstanbul tarafından organize edilen ve Türkiye İş Bankası'nın desteklediği 46. İstanbul Maratonu'na katıldı.

Heyecan Dolu Başlangıç

Maraton, Anadolu Yakası'nda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre gerisinde gerçekleştirilen start ile başladı. İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, koşunun iki kıtanın birleşimi olan bu etkinliğin sevgi, barış ve huzur dolu bir atmosferde geçmesini temenni etti.

Katılımcılara Motivasyon

İmamoğlu, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıların yanında olmanın, yarışın anlamını daha da artırdığını ifade etti. "Yarışa başlamak kolay; ancak sonrasında zorluklar artar. Tıpkı hayat mücadelesi gibi. Hepinizi buradan alkışlıyorum ve başarılı bir yarış geçirmenizi diliyorum," şeklinde konuştu.

Köprüde Önemli Mesajlar

Startın verilmesinin ardından bazı ilçe belediye başkanlarıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçiş yaptılar. Köprünün ortasında gazetecilere açıklamalarda bulunan İmamoğlu, maratonun İstanbul için özel bir anı ve kutlama olduğunu vurguladı. Her adımın memleket için hayırlı olmasını dileyen İmamoğlu, "Hak, hukuk, adalet, başarı, huzur, sağlık ile erdemli ve kabiliyetli bir dönemin temelleri bu adımlarla atılsın. Her güçlü adım, milletin bir adımına dönüşsün," ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından İmamoğlu ve beraberindekiler, Avrupa Yakası'na doğru koşmayı sürdürdü.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye İş Bankası sponsorluğunda başlayan 46. İstanbul Maratonu'na katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye İş Bankası sponsorluğunda başlayan 46. İstanbul Maratonu'na katıldı.