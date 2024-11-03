DOLAR
34,3 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
3.018,13 0%
BITCOIN
2.346.698,28 1,58%

İmamoğlu, 46. İstanbul Maratonu'na Katıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 46. İstanbul Maratonu'nda katılımcılara destek verdi ve anlamlı mesajlar paylaştı.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 11:26
İmamoğlu, 46. İstanbul Maratonu'na Katıldı

İmamoğlu, 46. İstanbul Maratonu'nda Coşkuyla Yer Aldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor İstanbul tarafından organize edilen ve Türkiye İş Bankası'nın desteklediği 46. İstanbul Maratonu'na katıldı.

Heyecan Dolu Başlangıç

Maraton, Anadolu Yakası'nda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre gerisinde gerçekleştirilen start ile başladı. İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, koşunun iki kıtanın birleşimi olan bu etkinliğin sevgi, barış ve huzur dolu bir atmosferde geçmesini temenni etti.

Katılımcılara Motivasyon

İmamoğlu, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıların yanında olmanın, yarışın anlamını daha da artırdığını ifade etti. "Yarışa başlamak kolay; ancak sonrasında zorluklar artar. Tıpkı hayat mücadelesi gibi. Hepinizi buradan alkışlıyorum ve başarılı bir yarış geçirmenizi diliyorum," şeklinde konuştu.

Köprüde Önemli Mesajlar

Startın verilmesinin ardından bazı ilçe belediye başkanlarıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçiş yaptılar. Köprünün ortasında gazetecilere açıklamalarda bulunan İmamoğlu, maratonun İstanbul için özel bir anı ve kutlama olduğunu vurguladı. Her adımın memleket için hayırlı olmasını dileyen İmamoğlu, "Hak, hukuk, adalet, başarı, huzur, sağlık ile erdemli ve kabiliyetli bir dönemin temelleri bu adımlarla atılsın. Her güçlü adım, milletin bir adımına dönüşsün," ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından İmamoğlu ve beraberindekiler, Avrupa Yakası'na doğru koşmayı sürdürdü.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor İstanbul tarafından düzenlenen...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye İş Bankası sponsorluğunda başlayan 46. İstanbul Maratonu'na katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor İstanbul tarafından düzenlenen...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye İş Bankası sponsorluğunda başlayan 46. İstanbul Maratonu'na katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakü'de Karabağ Zaferi İçin Koşu Düzenlendi
2
Erken Oy Kullanımında Rekor Kırıldı: 75 Milyondan Fazla Seçmen Oy Verdi
3
Hakan Fidan: Türkiye, Afrika'nın Uluslararası Sistemdeki Rolünü Destekliyor
4
İran'da ABD Büyükelçiliği Baskınının 45. Yıl Dönümünde Protesto Gösterisi
5
ABD, Güney Kore ve Japonya ile Ortak Hava Tatbikatı Gerçekleştirdi
6
Bolivya'da Silahlı Grup 200'den Fazla Askeri Rehin Aldı

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor