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İmamoğlu Adliyeden Çıkarken Adalet Çağrısı Yaptı

İBB Başkanı İmamoğlu, adliyede ifade verdikten sonra 16 milyon insanın temsilcisi olarak adalet çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 14:59
İmamoğlu Adliyeden Çıkarken Adalet Çağrısı Yaptı

İmamoğlu Adliyeden Çıkarken Adalet Çağrısı Yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ifadesinin alınmasının ardından yaptığı konuşmada, "16 milyon insanın temsilcisi, burada böyle bir ifade vermemeliydi. Böyle bir ifade günü olmamalıydı. Bugünkü mesele adalet, hak, hukuk arama meselesidir." dedi.

İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturmada "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "tehdit" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" gibi suçlamalarla ifadeye çağrıldıktan sonra, kendisini desteklemeye gelen kalabalığa hitap etmek üzere adliyeden ayrıldı.

Adliyenin önünde konuşma yapacağı otobüsün getirilmesi esnasında, polis ekipleri tarafından barikat oluşturulması üzerine kalabalıkla polis arasında kısa süreli bir arbede yaşandı.

Adalet Arayışı ve Mücadele Vurgusu

İfadesini verdikten sonra kalabalığa seslenen İmamoğlu, "Herkesin çok zor koşullarda kendisine destek olmak için geldiğini" ifade ederek, "Bugün büyük bir dayanışma ruhu içerisindeyiz." dedi. İmamoğlu, hukuksuzluğa karşı mücadeleye devam edeceklerini vurguladı ve yaşanan arbede hakkında, "Korkunun neden kaynaklandığını biliyoruz. Ayağına taş değmesin diye dua ettiğimiz polisimiz ile halkımızı karşı karşıya getiren aklı da kınıyorum." diye konuştu.

İmamoğlu'ndan Eleştiriler

İki ayrı konu sebebiyle ifadeye çağrıldığını belirten İmamoğlu, kendi konuşmalarının ve raporların soruşturmalara yol açmasının şaşkınlık verdiğini açıkladı. "Bu millete kötülük düşüneni ifşa etmeye devam edeceğim." diyerek, kendisinin sorumlu tutulmasının adalet arayışını engelleyemeyeceğini ifade etti.

İmamoğlu, yargının önündeki engelleri kaldırma mücadelesine yönelik de sert eleştirilerde bulundu. "O benim yargıcım, o benim savcım. Bu ülkede yargının önünü iliklemesi için mücadele eden zihni de bu ülkeden söküp atacağız." dedi.

Mansur Yavaş'tan Destek Mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da İmamoğlu'na destek vererek, "Demokrasinin olmazsa olmazı basın ve fikir özgürlüğüdür. Bu ülkede demokrasi ve hukuku hakim kılacağız." açıklamasında bulundu. Yavaş, Silivri'ye yapmayı planladığı ziyareti ile ilgili olarak ise, "Demokrasinin başlangıcı olarak Silivri'yi kapatıralım ve yeni bir hayata, özgür günlere hep birlikte yol açalım." dedi.

Konuşmaların ardından kalabalık, olaysız bir şekilde dağıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nin...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nin yakınındaki Abide-i Hürriyet Caddesi'nde otobüsün üzerinden konuşma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nin...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nin yakınındaki Abide-i Hürriyet Caddesi'nde otobüsün üzerinden konuşma yaptı.

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