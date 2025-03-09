İmamoğlu Antalya'da Partililere Seslendi: 'Demokrasi Şöleni Düzenleyeceğiz!'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Antalya'da partililere seslenerek 23 Mart'taki ön seçimin önemini vurguladı ve Antalya'nın kalkınma potansiyeline dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 23:52
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 00:05
İmamoğlu Antalya'da Partililere Seslendi: 'Demokrasi Şöleni Düzenleyeceğiz!'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Antalya'da gerçekleştirdiği etkinlikte partililere önemli mesajlar verdi. 23 Mart'ta yapılacak ön seçim öncesinde düzenlenen buluşmada, İmamoğlu, "Hiçbir kayıp vermeden, demokrasi şöleni düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ramazan Ayının Anlamı ve Antalya'nın Potansiyeli

Cami Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde yaptığı konuşmada, ramazanın paylaşma, yardımlaşma ve arınma ayı olduğunu vurgulayan İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı da rahmetle andığını belirtti.

Antalya'nın, Türkiye'nin en fazla göç alan şehirlerinden biri olduğunu ifade eden İmamoğlu, şehrin kalkınması için hızlı hareket edilmesi gerektiğini belirtti. "Antalya'yı, tüm şehirlerimizi kalkındırmak için hemen işe koyulmamız lazım. Turizmin ve tarımın yanı sıra Antalya teknoloji alanında büyük gelişim potansiyeline sahip bir şehirdir" dedi.

Teknolojik Dönüşüm ve Turizmin Önemi

Antalya'nın EXPO alanını stratejik sektörlerin değerlendirilmesi açısından yeniden planlanması gerektiğine dikkat çeken İmamoğlu, şehrin ticaret ve ihracat potansiyelinin artırılması için serbest bölge ve liman yatırımlarına öncelik verilmesi gerektiğini dile getirdi.

İmamoğlu, turizmin önemine de dikkat çekerek, Antalya'ya gelen her misafirin otelden çıkması, esnafla buluşması ve çevre illerin tarihi ve doğal güzelliklerini görerek ülkelerine dönmeleri gerektiğini vurguladı.

Son olarak, bölgedeki yazılımcı ve mühendisler için cazibe merkezi olmaları gerektiğini belirten İmamoğlu, "Teknolojik dönüşümü başlatmak zorundayız" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

İmamoğlu, ön seçimlerin bir demokrasi devrimi olduğunu ifade ederek, "23 Mart'ta hiçbir kayıp vermeden, demokrasi şöleni düzenleyeceğiz. Ön seçimde yol arkadaşlarımız kullanacağınız her oy demokrasinin ve milli iradenin değerini gösterecek" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu (sol 2), CHP'nin cumhurbaşkanı adayını...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu (sol 2), CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta yapacağı ön seçim öncesinde Antalya'daki Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde partililerle buluştu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek(solda) buluşmaya katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu (sol 2), CHP'nin cumhurbaşkanı adayını...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu (sol 2), CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta yapacağı ön seçim öncesinde Antalya'daki Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde partililerle buluştu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek(solda) buluşmaya katıldı.

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