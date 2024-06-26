İmamoğlu Bakan Yerlikaya’ya göçmen sorunu çağrısı: "Neyi kimden saklıyorlar!"

Yerlikaya'ya Göçmen Sorunu Çağrısı



Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki mülteci sorununa da değinerek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya çağrıda bulundu. İmamoğlu, İstanbul'daki bazı ilçelerde mültecilerin yüzde 20'yi geçtiği için iskânın durdurulduğunu ve bu durumun 1 milyon 200 bin kişiyi etkilediğini belirtti.

İmamoğlu, “İstanbul’da 2.5 milyona yakın mülteci yaşıyor. Sayın Bakan Yerlikaya’ya sesleniyorum: Gelen göçmenler ortada duruyor. Şeffaflık yok. Türkiye genelinde 10 milyon mülteci olduğuna dair rakamlar var. Evime metro ile giderken bir çocuğun 'milyonlarca mülteci var, huzursuz oluyoruz' demesi bizi rahatsız ediyor. Bu mesele şeffaflıkla ele alınmalı. Verileri bize vermiyorlar. Neyi kimden saklıyorlar? Şeffaf olsunlar, bu önemli bir meseledir,” diye konuştu.



İmamoğlu: "Önemli Olan Bizim Değil, Vatandaşların Yemek Masası"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağı görüşme öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "Toplumun asıl merak etmesi gereken, bizim yemekte ne yiyeceğimiz değil, vatandaşlarımızın sofralarında ne eksik olduğu" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, görüşmeyle ilgili olarak şunları söyledi: “Bu yemeğe olan ilgiyi hayretle izliyorum. Biz önceki genel başkanımızla buluşuruz, buluşacağız. Bu buluşmanın bu denli büyütülmesi CHP’yi rahatsız ediyor. Biz hem genel başkanımız Özgür Özel ile hem de önceki genel başkanlarımızla görüşürüz. Önemli olan bizim yemeğimiz değil, toplumun ekonomik sıkıntıları.”