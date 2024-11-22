İmamoğlu Berlin'de Türk-Alman İlişkilerini Güçlendirdi

İmamoğlu'ndan Türk-Alman İlişkilerine Vurgu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Helmut Schmidt Vakfı'nda gerçekleştirdiği konuşmada, Türk-Alman ilişkilerinin kritik öneme sahip olduğunu belirtti. İmamoğlu, 1961 yılında imzalanan iş göçü anlaşmasının, günümüzde de dikkatle ele alınması gereken bir strateji olduğunu ifade etti.

Türk Göçmenlerin Uyum Süreci

Ekrem İmamoğlu, Almanya'da yaşayan yaklaşık 3,5 milyon Türk kökenlinin, Almanya'ya başarılı bir şekilde uyum sağladığını ve bunun Almanya için büyük bir avantaj oluşturduğunu vurguladı.

Türklerin Siyasi Katılımın Artması

İmamoğlu, ayrıca Almanya'daki Türklerin yaşadıkları bölgelerde siyasete daha fazla katılım sağlamalarını isteyen bir mesaj verdi.

İnsani Trajedilere Tepki Çağrısı

İBB Başkanı, Ukrayna'daki savaş ve Gazze'de yaşanan insani trajedilere dikkat çekerek, on binlerce insanın hayatını kaybettiğini ve milyonlarca insanın yerlerinden edildiğini hatırlattı. İmamoğlu, bu duruma derhal tepki verilmesi gerektiğini ifade etti.

Türk Esnafı Ziyareti

Berlin'deki temasları kapsamında, İmamoğlu Kreuzberg semtinde Türk esnafını da ziyaret ederek, yerel ekonomi ve toplumsal uyum hakkında görüşme fırsatı buldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Helmut Schmidt Vakfı'nda konuşma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Helmut Schmidt Vakfı'nda konuşma yaptı.